حسگر قابل نصب در چشم ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فشار چشمی زیاد باشد فیبرهای عصبی خواهند مرد که نتیجه آن از دست دادن قدرت نسبی بینایی یا کور شدن کامل خواهد بود. از آنجا که پیامدهای این فشارها از جمله شکل گیری عارضه "آب سیاه" معمولا دردآور نیستند، این وضعیت معمولا دیر تشخیص داده می شود.

از آن گذشته چنین بیمارانی معولا تمایل دارند که با افزایش سن به درمان عارضه چشمی خود بپردازند. در چنین شرایطی است که جراحان لنزهای طبیعی چشم را برداشته و به جای آنها لنزهای مصنوعی قرار می دهند اما با وجود انجام این اعمال جراحی بیمار مجبور است که برای کنترل وضعیت چشمی خود همواره به پزشک مراجعه کند.

در آینده نزدیک حسگر ساخته شده از سوی محققان انستیتو Fraunhofer Institute for Microelectric Circuits and Systems IMS دوییسبورگ آلمان نیاز فعلی برای انجام چنین معاینات همیشگی را برطرف می کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان این مرکز در بررسی های آزمایشی خود حسگر بسیار ریزی (5/2 در 6/2 میلیمتر) را در لنزهای مصنوعی جاسازی کردند.

به گفته این محققان، چنین تکنیکی به هیچ وجه به دید بیمار آسیب نرسانده و فرد متوجه حضور و فعالیت کنترلی آن نمی شود. دو سر این حسگر از الکترودهای ویژه ساخته شده که الکترود بالایی قابل انعطاف بوده و این درحالی است که حسگر پایینی کاملا سخت و محکم در جای خود قرار دارد.

به گزارش مهر، درصورت افزایش فشار در چشم، الکترود بالایی به داخل متمایل شده که نتیجه آن کاهش فاصله میان نقاط بالا و پایینی حسگر خواهد بود که این فرآیند ظرفیت بین دو الکترود را افزایش می دهد.

این سیستم با استفاده از آنتنی کوچک علایم مربوط به افزایش فشار را به راداری ارسال می کند که در قاب عینکی ویژه نصب شده است. در این هنگام است که بیمار می تواند نتایج را به وسیله سیستمی کمکی مشاهده کرده و تشخیص دهد که فشار چشمی اش به مرحله خطرناک رسیده یا نه.