نشست سراسری اعتماد ملی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که اعضای شورای مرکزی مناطق 30 گانه و اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی حضور دارند، در کمیسیون های 5 گانه مهمترین تحولات جاری کشور از جمله انتخابات پیش روی مجلس و فعالیت های حزب اعتماد ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در مراسم افتتاحیه این نشست، ضمن خیر مقدم به حضار گفت: در سالی بسیار حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته ایم و نیاز به تشکیل چنین جلسه ای بسیار احساس می شد.

وی با اشاره به بحث تحزب اظهار داشت: با توجه به حملات گسترده ای که علیه تحزب می شود ضرورت توجه به 3 نکته در این خصوص جدی است.

اول آنکه فعالیت سیاسی و اجتماعی یک ضرورت و یک وظیفه شرعی برای کسانی است که انقلاب و امام را قبول دارند سیاست را عین دیانت می دانیم و یک وظیفه دینی می شماریم.در جامعه امروز فعالیت سیاسی فردی ناکارآمد است و موثر نخواهد بود.

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه فعالیت سیاسی در کشور باید در قالب تشکیلات شناسنامه دار باشد، ادامه داد: امام هیچ گاه مخالف تحزب نبود و حزب جمهوری اسلامی در زمان ایشان تاسیس شد مجمع روحانیون از حضرت امام دست خط دارد مقام معظم رهبری خود عضو حزب جمهوری اسلامی بود.

منتجب نیا سپس تفکر ضد جزبی را تفکر تحجری خواند و اظهار داشت: چگونه برخی می خواهند نهادهای مردمی را جایگزین حزب کنند؟

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه سخنان خود حزب اعتماد ملی را دارای تفاوت هایی با سایر احزاب دانست و گفت: این حزب در دوری از قدرت بوجود آمده و حزبی فراگیر است و شامل همه اقشار می شود.

وی با بیان اینکه حزب دارای موازین محکم اعتقادی از اسلام مترقی است که همه این عناصر در خط امام خلاصه می شود، دیگر ویژگی این حزب را حضور شخصیت با سابقه نظام و یار دیرین امام به همراه جمعی دیگر از سایرین و خدمتگزاران مردم دانست.

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در پایان سخنان خود به مباحث تشکیلاتی و ضرورت نگاه سازمان یافته به فعالیت های حزبی پرداخت.