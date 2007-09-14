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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

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ذرت بوداده ممکن است موجب بیماریهای ریوی شود

ذرت بوداده ممکن است موجب بیماریهای ریوی شود

تحقیقات کارشناسان نشان داده که مواد افزودنی که به ذرت بو داده اضافه می‌شود تا قابل طبخ در مایکروویو باشد، ممکن است موجب بروز مشکلات ریوی برای افراد شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فاکس نیوز موادی که به ذرتهای آماده طبخ در مایکروویو اضافه می شود تا طعم کره داشته باشد، می تواند موجب بروز بیماریها و عوارض ریوی شود.

البته این عوارض به صورت گسترده نیست اما برخی از مصرف کنندگان و گروهی از کارگران که در کارخانه با این محصول در تماس هستند را مبتلا کرده است.

لازم به ذکر است که یکی از شایع ترین بیماریهای ریوی که برونشیت می باشد از جمله عوارض طبخ  و مصرف مداوم این گونه ذرتها در مایکروویو می باشد. و از آنجایی که گاهی اوقات بروز برونشیت مزمن مشکلات و عوارض دیگری برای افراد در پی دارد کارشناسان نسبت به مصرف چنین محصولاتی هشدار می دهند.

بنابر همین گزارش چنانچه ذرتها به صورت طبیعی روی آتش آماده شوند و یا فاقد مواد افزودنی با طعم کره باشند، هیچ گونه ضرری برای افراد ندارند.

کد مطلب 549451

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