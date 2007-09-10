اتحادیه از فرد خاصی حمایت نمی کند / انتخابات صحنه مجادله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتحادیه فوتبال در نشست مشترک بین اعضای اتحادیه و هیئت های فوتبال استانهای مختلف که صبح امروز در تلار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق افزود: صحبت های ما از روز نخست باعث ایجاد تغییرات و پیدا شدن راه حل های مناسب در بین اهالی فوتبال شد.

آقامحمدی افزود: برخی نگرانی ها را درافراد پس از این صحبت ها شاهد هستیم. دسته اول، اهالی فوتبالی هستند که بحث را برای باز شدن مطرح می کنند نه برای بسته شدن، اما دسته دوم که تعدادشان بسیار اندک است واقعا نمی دانیم منظورشان از این تحرکات چیست.

رئیس اتحادیه فوتبال همچنین تاکید کرد: بعضی افراد هستند با تغییر تیم ها سریعا تغییر موضع داده و به سمت آن تیم گرایش پیدا می کنند و سپس جنبه تخریبی را تشکیل می دهند.

آقای محمدی در توضیح این موضوع اضافه کرد: اتحادیه جایی برای همکاری وهمفکری بین فوتبالی هاست چون مرجع رقابتی نیست. ولی بعضی ها از ریشه تخریبی به آن نگاه می کنند. در دوره قبل وقتی در آخرین مرحله برگزاری مسابقات از اتحادیه گرفته شد به آنها مسائلی را گفتم و امروز هم می گویند اگر کسی خود را اهل فوتبال می داند بهتر است از دریچه مثبت به اتحادیه نگاه کند. زیرا بحث های ما منفی نبوده و صحبت های ما واضح است.

وی ادامه داد: نمی خواهیم کسی را زیر سئوال برده و یا تضعیف کنیم. هدفمان کمک به فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی و هیئت هاست تا با همفکری انتخابات به بهترین شکل انجام شودو اجازه دهند همه در مورد فوتبال فکر کرده و مسئولیت عمل خود را بپذیرند نه اینکه به فرموده عمل کنند که این به نفع فوتبال نخواهد بود.

وی افزود: انعکاس بحث در بین اهالی فوتبال مثبت بوده و تخریب های کوچکی وجود دارد اما خواهش من این است دوستان در صحنه خود را وارد درگیری نکند چون صحنه انتخابات فدراسیون فوتبال صحنه مجادله نیست و فضای رقابتی سالم برای گفت و گو را ایجاد کند، زیرا کار بسیار مهمی پیش رو است و باید در مقابل ملت ایران وغرور و غیرت داخلی و خارجی پاسخگو باشیم .

آقا محمدی با اشاره به این موضوع که نمی خواهیم یک نفر را انتخاب کنیم افزود: دراین انتخابات تیم مهم است و تاسیس یک تیم کامل در این شرایط کار مهمی است. بحث ما شکل گیری تیم است و هر نفر تیم خودش را بیاورد تا در آینده و پس از برگزاری انتخابات تمام وظایف اعضا کاملا مشخص شود.





وی افزود: اتحادیه به دنبال فرد و نظر خاصی نیست زیرا اتحادیه طرف ندارد و درمورد شخص خاصی بحث نکرده و نخواهیم کرد. در گذشته هم که تا این اندازه حق رای نداشتیم این گونه عمل کردیم و در این دوره هم این گونه عمل می کنیم.





رئیس اتحادیه فوتبال افزود: امروز وظیفه ما اطلاع رسانی صحیح و اعلام برنامه های کاندیداهاست و از این جا از همه می خواهم که در صورت داشتن صلاحیت لازم در صحنه انتخابات شرکت کنند. زیرا این حضور می تواند قدرت رقابت را افزایش داده و در نهایت به سود فوتبال کشور باشد.

آقا محمدی خاطرنشان کرد: بحث دوم ما درمورد سازمان تربیت بدنی است که متولی ورزش کشور بوده و در تقسیم بندی طرح جامع ورزش در ورزش قهرمانی نقش مهمی ایفا می کند. می خواهیم تربیت بدنی همه جا باشد اما طرف هیچ کسی رانگیرد. نکته دوم این که می خواهیم شخصی که رئیس فدراسیون می شود ورزشی باشد.

وی ادامه داد: در جاهایی که مهندس علی آبادی درانتخابات مختار بوده گرایشش به افراد ورزشی بوده البته در این مدت با او جلسه ای نداشته ایم ولی ایشان می تواند در انتخابات گرایش ورزشی تری داشته باشد.

وی افزود: در این انتخابات سازمان تربیت بدنی هر چقدر کنار باشد و اشرافیت را بیشتر کند می تواند همه را داشته باشد و این به نفع فوتبال و باعث ارتقا خواهد شد.

آقا محمدی اظهار داشت: اگر فرد ورزشی انتخاب شود ریشه ای تر و اصولی تر با مسئله برخورد کرده و نتیجه کار بسیار مثبت خواهد بود. زیرا شخص ورزشی کار را بیشتر می شناسد و حیثیت زندگی خود را در موفقیت کار می داند.