استقبال پرشور از ششمین دور انتخابات شورای هیئات مذهبی در گلستان

رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئات مذهبی همواره در صیانت و دفاع از حریم امامت، عرصههای مواسات و کمک به نیازمندان و در روزهای سخت سیل و زلزله و کرونا نقش ویژهای داشتهاند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: هیئات مذهبی قدرت نرم نظام در عرصه جهاد تبیین و دفاع از ارزش های انقلاب هستند.
وی با بیان اینکه انتخابات در ساعت ۸ صبح جمعه ۳۰ اردیبهشت آغاز در ساعت ۱۴ به کار خود خاتمه داد افزود: در گلستان ۱۴۵ داوطلب با هم به رقابت پرداختند که از بین آنها ۶۷ نفر انتخاب خواهند شد.
دیلمی بیان کرد: ۱۳ حوزه انتخابی در گلستان کار جمعآوری آرا را برعهده دارند و در تمامی حوزههای انتخابی به غیر از گرگان اعضای اصلی آن پنج نفر و در گرگان هفت نفر خواهند بود که در مجموع ۶۷ نفر به عنوان شورای هیئات مذهبی استان انتخاب خواهند شد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: انتخابات در گلستان بسیار پرشور برگزار شد و بیش از ۷۰ درصد کسانی که واجد شرایط رای دادن بودند تا قبل از ساعت ۱۱ صبح به مراکز رایگیری مراجعه کردند.
دیلمی اضافه کرد: استقبال در تمامی ۱۳ حوزه انتخابی بی نظیر بود و این امر نشان از اهمیت انتخابات برای دغدغه مندان گفتمان اسلام ناب دارد.
وی بیان کرد: امیدوارم نتیجه این انتخابات بستری برای جهاد تبیین و نشر فضیلتها و صیانت از حریم امامت و ولایت فراهم کندو شاهد رشد، شکوفایی و پیشرفت مجموعه فاخر انقلابی در سطح استان و کشور باشیم.
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