مشکلات کشور یکباره قابل حل نیست/ضرورت برخورد بارانتخواران زالوصفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور اظهار داشت: به طور کلی برای عبور از مشکلات کشور باید از کسانی استفاده شود که از تجربه کافی مدیریتی در سطح کلان برخوردار باشند تا بتوانند مشکلات بزرگ را حل کنند و این مسئله با داشتن برنامه صحیح و اتخاذ تصمیمات قاطع و اطلاع رسانی درست و به موقع می‌تواند امکان پذیر باشد.

آیت الله سعیدی عنوان داشت: مشکلات اقتصادی کشور یکباره به وجود نیامده که یکباره انتظار حل آنان را داشته باشیم و کسانی که می‌گویند در فرصت کوتاه می‌توان این مشکلات را رفع کرد اشتباه می‌کنند و در این مسیر می‌بایست با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری گام‌های رو به جلو برداشت.

وی تصریح کرد: باید رانت خواری را در کشور از بین برد و مسئولان نباید بگذارند عده‌ای زالو صفت برای کسب درآمد حرام، اینگونه با اقتصاد و معیشت کشور برخورد کنند.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان داشت: یارانه دادن به اقشار جامعه اگر چه اقدام مثبتی است اما این میزان برای حل مشکلات معیشتی آنان کافی نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در سالهای گذشته میزان قاچاق در کشور افزایش یافته که این امر موجب آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.

آیت الله سعیدی گفت: رئیس جمهور و مسئولان کشور اقدامات خوبی را در این مدت انجام دادند اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد و مردم باید با حمایت‌های بی دریغ دولت را برای رسیدن به اهداف خود یاری کنند.

اعلام انزجار مردم از آشوب گران و اعلام حمایت از دولت

وی با اشاره اقدامات دشمن برای تفرقه در کشور بیان داشت: دشمنان نیز همواره از این فرصت‌ها برای فتنه انگیزی استفاده می‌کنند که در گذشته و اخیراً نیز شاهد اینگونه اقدامات هستیم که ملت در استان‌های مختلف با برپایی راهپیمایی انزجار خود را از آشوب گران و حمایت از دولت اعلام کردند.

خطیب جمعه قم افزود: مردم عزیز ما باید کاملاً به گوش باشند و رد پای دشمنان را در این گونه حوادث ببیند که آنها همواره در حال ضربه زدن به نظام اسلامی و در مذاکرات نیز به دنبال تضعیف حق ملت ایران هستند.

دولت سیزدهم ارتباط مستقیم با اقشار مردم و جامعه دارد

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) عنوان داشت: دولت سیزدهم ارتباط مستقیم با اقشار مردم و جامعه دارد و می‌توانند از این مسیر مشکلات جامعه را شناسایی و برای حل مشکلات با همکاری تمامی نهادها استفاده کنند.

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با گرامیداشت سوم خردادماه روز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: در روز چهارشنبه هفته آینده کنگره ۴ هزار شهید روحانی در مصلی شهر قم برگزار می‌شود.

وی افزود: این شهدای روحانی از فرماندهی تا پایین‌ترین سطوح در عرصه دفاع مقدس حضور داشتند تا از دین خدا و امنیت کشور حفظ و حراست کنند.

آیت الله سعیدی با اشاره به ارتحال استاد فاطمی نیا بیان داشت: ایشان از خطبای خوش بیان بودند و رهبر معظم انقلاب بیان جذاب، اطلاعات گسترده این عالم درس آموز را مورد اشاره قرار دادند و بر پیکر این عالم فرهیخته نماز خواندند که بعد از تشییع باشکوه در تهران و قم پیکر این استاد اخلاق در حرم مطهر حضرت معصومه (س) خاکسپاری شد.

خطیب جمعه قم با تسلیت در پیش بودن شهادت امام صادق (ع) گفت: امام ششم شیعیان ۳۴ سال امامت داشتند و از جایگاه علمی بسیار بالایی نه تنها نزد شیعیان بلکه سایر ادیان برخوردار بودند و در روز شهادت آن حضرت باید مراسم عزاداری با شکوهی برگزار شود.

آیت الله سعیدی عنوان داشت: در روز شهادت امام صادق (ع) که به دستور مرجع عالیقدر آیت الله صافی گلپایگانی در مدرسه فیضیه قم مراسم عزاداری برپا شده بود مزدوران رژیم با حمله این مراسم را برهم زدند و همین واقعه موجب قوت گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت امام راحل شد.