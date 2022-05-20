طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان شدت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از اواخر وقت روز شنبه پیش رو تا صبح دوشنبه وزش باد شدید تا خیلی شدید سبب ایجاد طوفان گردوخاک در شهرستان‌های منطقه سیستان شامل زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طوفان در این مناطق سبب کاهش دید و کیفیت هوا می‌شود، افزود: در ابتدای هفته دمای هوا در این مناطق ۴ تا ۶ درجه خنک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به احتمال خسارت این طوفان به محصولات کشاورزی، گلخانه‌ها و احتمال لغو پروازها در این منطقه، ادامه داد: در برخی ساعات افزایش غبار در نوار شرقی و غرب استان نیز پیش‌بینی می‌شود.

حیدری گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در نوار شرقی و غرب استان در برخی ساعات به ویژه در دلگان، فنوج، شمال ایرانشهر، شرق میرجاوه، گلشن، سراوان، خاش و میرجاوه و شورگز احتمال اختلال در تردد جاده‌ای و ریلی را نیز به همراه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: مردم از قرار گرفتن در فضای باز و تردد غیرضروری در جاده‌های شمال استان و جاده‌های منتهی به استان‌های خراسان جنوبی و کرمان تا حد امکان اجتناب کنند.