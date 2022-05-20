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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۵۱

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان:

طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان شدت می گیرد

طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان شدت می گیرد

زاهدان - هواشناسی سیستان و بلوچستان با توجه به پیش‌بینی شدت گرفتن بادهای ۱۲۰ روزه برای اوایل هفته آینده در منطقه سیستان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از اواخر وقت روز شنبه پیش رو تا صبح دوشنبه وزش باد شدید تا خیلی شدید سبب ایجاد طوفان گردوخاک در شهرستان‌های منطقه سیستان شامل زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طوفان در این مناطق سبب کاهش دید و کیفیت هوا می‌شود، افزود: در ابتدای هفته دمای هوا در این مناطق ۴ تا ۶ درجه خنک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به احتمال خسارت این طوفان به محصولات کشاورزی، گلخانه‌ها و احتمال لغو پروازها در این منطقه، ادامه داد: در برخی ساعات افزایش غبار در نوار شرقی و غرب استان نیز پیش‌بینی می‌شود.

حیدری گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در نوار شرقی و غرب استان در برخی ساعات به ویژه در دلگان، فنوج، شمال ایرانشهر، شرق میرجاوه، گلشن، سراوان، خاش و میرجاوه و شورگز احتمال اختلال در تردد جاده‌ای و ریلی را نیز به همراه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: مردم از قرار گرفتن در فضای باز و تردد غیرضروری در جاده‌های شمال استان و جاده‌های منتهی به استان‌های خراسان جنوبی و کرمان تا حد امکان اجتناب کنند.

کد مطلب 5494720

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