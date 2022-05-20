آزادسازی خرمشهر مصاف تمام استکبار با ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و منویات ایشان در حوزه فرزندآوری و جوان سازی جمعیت کشور، پدرها و مادرها باید در این حوزه کوشا باشند.

وی افزود: همه ما وضعیت آبی کشور را می‌دانیم و لازم است در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کنیم تا دچار مشکل نشویم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به وقایع هفته اول خردادماه، تصریح کرد: در این هفته سالروز گرامیداشت مقام ملاصدرا که متعلق به جهان بشریت است را داریم.

وی همچنین با اشاره به روز معدن به عنوان دیگر مناسبت این هفته اشاره و از خام فروشی بسیاری از سرمایه‌های معدنی در کشور انتقاد کرد.

آیت الله علما با اشاره به ۳ خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، خاطر نشان کرد: ما در خرمشهر فقط با عراق نجنگیدیم بلکه دنیای استکبار در مقابل ایران اسلامی ایستاده بود و تعبیر امام خمینی (ره)، خرمشهر را خدا آزاد کرد.