به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر رعایت اخلاق اسلامی و انسانی در مناسبات مختلف و مواسات و همدردی در برابر مشکلات، اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم با یکدیگر رفتار عادلانه و اسلامی داشته باشیم تا بتوانیم به کمک یکدیگر بر مشکلات فائق آییم.

وی افزود: در جامعه ما متأسفانه گاهی اوقات گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی نسبت به هم رفتار عادلانه و عاقلانه ندارند؛ به‌گونه‌ای که تا جناحی قدرت می‌یابد طرف مقابل را به‌کلی از میدان بیرون می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: درست است که در سطح کلان و مدیریتی باید کسانی بر سر کار باشند که با دولت و جناح حاکم همفکر باشند؛ اما در سطوح پایین‌تر و یا مجموعه‌های تخصصی نیاز نیست همه از نظر سیاسی و جناحی هم‌فکر باشند بلکه باید از تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات و گرفتاری‌ها استفاده کرد.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی با بیان اینکه طبق روایات دینی کسی که به دیگران رحم نکند فردای قیامت مورد ترحم الهی قرار نمی‌گیرد، گفت: کسی که کالای مورد نیاز مردم را احتکار کرده و به آن‌ها رحم نمی‌کند فردای قیامت مورد شفاعت قرار نمی‌گیرد.

آزادسازی یارانه چند کالا منجر به افزایش قیمت سایر اقلام نشود

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری اضافه کرد: یارانه دولت بر روی برخی کالاها، از منابع مردم و متعلق به همه آن‌ها است؛ ازاین‌رو کسی حق ندارد جنس سهمیه‌ای و یارانه‌ای را به نرخ آزاد بفروشد و اگر این کار را بکند علاوه بر تخلف قانونی، مرتکب گناه و معصیت شده است؛ زیرا حق مردم و بیت‌المال را ضایع کرده است.

وی اظهار کرد: مردمی سازی یارانه‌ها اقدام مناسبی بود که دولت سیزدهم آن را انجام داد و همه متفق‌القول هستند که این اقدام باید زودتر نیز انجام می‌شد و به فضل الهی آثار مثبت اجرای این طرح در زندگی مردم به‌ویژه محرومان مشهود خواهد بود.

امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد: البته این تذکر هم لازم است که آزادسازی یارانه‌ها مختص به چند قلم کالای خاص است؛ لذا باید مراقبت و نظارت صورت گیرد و متولیان امر اجازه ندهند به بهانه آزادسازی قیمت برخی کالاها، قیمت سایر کالاها نیز گران شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی افزود: در دفاع مقدس یک ملت با دستان خالی در برابر بعثی‌هایی که همه دنیا به آن‌ها سلاح و هواپیمای جنگی داده بودند ایستادگی کرد و دشمن را شکست داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری گفت: در سوم خرداد نیز خدا به اخلاص و امید این جوانان پاسخ داد و آن‌ها را در عملیات بیت‌المقدس پیروز گرداند و امام راحل هم فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری ادامه داد: حماسه فتح خرمشهر آن‌قدر عظیم است که تا همیشه در حافظه تاریخ ملت ایران می‌ماند و درس‌آموزی می‌کند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: درباره بحث جمعیت باید نگاه آینده‌نگرانه داشت، آینده‌ای که درباره آن حرف می‌زنیم، چندان دور نیست.

وی کم شدن نیروی کار و کاهش تولید، کاهش جمعیت جوان و نخبه کشور، هزینه نگهداری سالمندان، ضعیف شدن نیروی دفاعی کشور و … را ازجمله خطرات نرخ رشد فعلی جمعیت کشور دانست و گفت: اگر به موضوع جمعیت اهتمام نداشته باشیم آینده هولناکی از نظر جمعیتی در انتظار کشور ما است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با تأکید بر اینکه باید این فرهنگ تغییر کند تا مبادا جمعیت آینده ما پیر باشد، خاطرنشان کرد: باید سیاست‌های تشویقی تداوم یافته و به نحو کامل و مطلوب اجرایی شود.