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۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۹

توصیه های تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

توصیه های تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک و با عنایت به اینکه این ماه زمان مناسبی برای برقراری تعادل غذایی در بدن است، رعایت برخی نکات تغذیه ای را به هموطنان توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نکاتی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورد تأکید قرار گرفته است به این شرح است:

- در این ماه در زمان افطار از مصرف غذاهای پرحجم و چرب خودداری گردد.

- از مواد غذایی طبیعی مثل شیر، پنیر، نان، گردو، خرما و سبزیجات استفاده گردد.

- افطار خود را با چای ولرم و نان و پنیر آغاز کنند.

- با توجه به اینکه زولیبا و بامیه از جمله مواد قندی است که دراین ماه مصرف بیشتری دارد، لذا توصیه می گردد علاوه بر مصرف کم این مواد از خرما و کشمش به عنوان مواد جایگزین استفاده گردد.

- همچنین توصیه می شود هنگام سحری از مصرف غذای شیرین و پرخوری خودداری گردد و برای جبران کمبود آب و املاح مورد نیاز بدن ( در فاصله زمانی بین سحر تا افطار ) به جای مصرف غذاهای چرب و شیرین از میوه و سبزیجات استفاده شود.

کد مطلب 549489

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