توصیه های تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، نکاتی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورد تأکید قرار گرفته است به این شرح است:

- در این ماه در زمان افطار از مصرف غذاهای پرحجم و چرب خودداری گردد.

- از مواد غذایی طبیعی مثل شیر، پنیر، نان، گردو، خرما و سبزیجات استفاده گردد.

- افطار خود را با چای ولرم و نان و پنیر آغاز کنند.

- با توجه به اینکه زولیبا و بامیه از جمله مواد قندی است که دراین ماه مصرف بیشتری دارد، لذا توصیه می گردد علاوه بر مصرف کم این مواد از خرما و کشمش به عنوان مواد جایگزین استفاده گردد.

- همچنین توصیه می شود هنگام سحری از مصرف غذای شیرین و پرخوری خودداری گردد و برای جبران کمبود آب و املاح مورد نیاز بدن ( در فاصله زمانی بین سحر تا افطار ) به جای مصرف غذاهای چرب و شیرین از میوه و سبزیجات استفاده شود.