ستاد برگزاری جشنواره فیلم "کوثر" معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی این جشنواره اعلام کرد مدیران بخش های مختلف جشنواره فیلم کوثر شامل بخش های انتخاب و ارزشیابی، امور برنامه ها، ارتباطات و تشریفات، 135 ثانیه ای، یاس زرین (فیلمنامه)، تبلیغات، اطلاع رسانی و دبیرخانه طی احکامی جداگانه از سوی محمد خزاعی دبیر سومین جشنواره فیلم "کوثر" معرفی شدند.

محمد صنعتی قائم مقام دبیر جشنواره، حسن امجدی مقدم معاون انتخاب و ارزشیابی، علیرضا عاقل زاده معاون برنامه‌ها، کامران ملکی معاون ارتباطات و تشریفات، عبدالستار کاکایی معاون بخش 135 ثانیه ای و حسین خورشیدی معاون بخش "یاس زرین"، محمد اطبایی مدیر امور بین‌الملل، احد میکائیل زاده مدیر تبلیغات، یزدان عشیری مدیر کمیته اطلاع رسانی، مقصود جباری مدیر پشتیبانی، محمدرضا حیدریان مدیر دبیرخانه و هاشم ایمانی مدیر هماهنگی و پیگیری جشنواره شدند.

سومین جشنواره سراسری فیلم "کوثر" به همت ستاد آیه های ایثار و تلاش با مشارکت استانداری خراسان رضوی و معاونت سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد و همکاری سازمان ها و مراکز مختلف در بخش های سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه، مستند، فیلمنامه نویسی، فیلم های 135 ثانیه ای و بین الملل از 20 تا 23 آذرماه 1386 در مشهد برگزار می شود.