  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

ستاد برگزاری جشنواره فیلم "کوثر" معرفی شد

اعضا شورای برگزاری سومین جشنواره سراسری فیلم "کوثر" که آذرماه امسال در مشهد برگزار می‌شوند، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی این جشنواره اعلام کرد مدیران بخش های مختلف جشنواره فیلم کوثر شامل بخش های انتخاب و ارزشیابی، امور برنامه ها، ارتباطات و تشریفات، 135 ثانیه ای، یاس زرین (فیلمنامه)، تبلیغات، اطلاع رسانی و دبیرخانه طی احکامی جداگانه از سوی محمد خزاعی دبیر سومین جشنواره فیلم "کوثر" معرفی شدند.

محمد صنعتی قائم مقام دبیر جشنواره، حسن امجدی مقدم معاون انتخاب و ارزشیابی، علیرضا عاقل زاده معاون برنامه‌ها، کامران ملکی معاون ارتباطات و تشریفات، عبدالستار کاکایی معاون بخش 135 ثانیه ای و حسین خورشیدی معاون بخش "یاس زرین"، محمد اطبایی مدیر امور بین‌الملل، احد میکائیل زاده مدیر تبلیغات، یزدان عشیری مدیر کمیته اطلاع رسانی، مقصود جباری مدیر پشتیبانی، محمدرضا حیدریان مدیر دبیرخانه و هاشم ایمانی مدیر هماهنگی و پیگیری جشنواره شدند.

سومین جشنواره سراسری فیلم "کوثر" به همت ستاد آیه های ایثار و تلاش با مشارکت استانداری خراسان رضوی و معاونت  سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد و همکاری سازمان ها و مراکز مختلف در بخش های سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه، مستند، فیلمنامه نویسی، فیلم های 135 ثانیه ای و بین الملل از 20 تا 23  آذرماه 1386 در مشهد برگزار می شود.

