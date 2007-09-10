رابطین سلامت در هر کوچه و محله پایتخت

دکتر عباس استاد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: به منظور تحقق شهری سالم اجرای پروژه محله سالم را در مناطق مختلف تهران به اجرا در می آوریم و در این خصوص افراد بومی دارای مدرک لیسانس مرتبط ، با اولویت روانشناسی، تغذیه، بهداشت عمومی و محیط توسط خانه های سلامت محلات دعوت به همکاری می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد از بین علاقمندان و طی مصاحبه انتخاب می شوند و دارا بودن روحیه ارتباطات مؤثر از مهمترین ملاک های انتخاب در این خصوص است، ضمن آنکه این افراد پس از انتخاب در کلاسهای اموزشی توجیهی شرکت خواهند کرد و حتی می توانند در ساعات بیکاری خود و به صورت پاره وقت در خدمت این طرح باشند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: این افراد پس از آموزشهای لازم کارت مربیگری دریافت کرده و به آنها بر اساس میزان و ساعات فعالیت حق الزحمه پرداخت می شود و محل های برگزاری جلسات نیز با نصب پلاکارد به اهالی محل معرفی می شود.

دکتر تقی زاده افزود:رابطین سلامت به سراغ مردم می روند و افراد معتمد را انتخاب می کنند تا با تعیین مکان هایی نظیر مساجد، بوستانها و حتی منازل جهت برگزاری جلسات، مفاهیم سلامت را به اهالی محل انتقال دهند و سعی داریم در این زمینه از برخی سنتها مانند برپایی جلسات مذهبی هفتگی و نوبتی استفاده کنیم.

وی در بیان کارکردها و توانمندیهای رابطین سلامت تأکید کرد: این افراد اهالی محله خود را آموزش می دهند، داوطلبان را جهت مشارکت در طرح شناسایی می کنند ودر نهایت شبکه رابطین سلامت را درمحله، منطقه و شهر خود تشکیل می دهند.