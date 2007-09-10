مغز گرایشات سیاسی افراد را تعیین می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی دیوید آمودیو از دانشگاه نیویورک سرانجام پس از سالها بررسی رفتارهای افراد با گرایش سیاسی لیبرال و محافظه کار منطقه ای از مغز را کشف کردند که در آن روان افراد گرایشات سیاسی آنها را انتخاب می کند.

نتایج این کشف در تازه ترین شماره مجله "نیچر نوروساینس" منتشر شده است، نشان می دهد که پایه های تفاوت های سیاسی و فکری میان محافظه کاران و لیبرال ها در فعالیت های متفاوت کورتکس کمربندی قدامی است. این منطقه بین دو نیمکره مغز واقع شده است.



تاکنون بررسی های بسیاری در خصوص تفاوت های شخصیتی در بین محافظه کاران و لیبرال ها انجام شده است که از میان آنها می توان به تحقیقات "جان جاست" از دانشگاه استانفورد اشاره کرد که در سال 2003 به رفتارهای روحی روانی افراد محافظه کار پرداخته بود.

در این تحقیق جدید، دانشمندان با بررسی نیمرخ نورونی گروهی از افراد محافظه کار و لیبرال که به صورت داوطلبانه در این آزمایش شرکت کرده بودند، با طرح سوالاتی تحریکاتی را به مغز این افراد وارد کردند. سپس با ثبت فعالیت مغزی شرکت کنندگان با کمک دستگاه الکتروآنسوفالوگرام مشاهده کردند که با تغییر این تحریکات کورتکس کمربندی قدامی فعال می شود.

این منطقه مسئول پاسخگویی به موقعیت های درگیری مثل رقابت های انتخاباتی است.