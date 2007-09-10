وضعیت حمل و نقل درون شهری کرمانشاه مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی باید برای رفع این نگرانی تلاش نمایند و با جدیت بیشتر وضعیت موجود را بهبود بخشند.

وی افزود: با توجه به نزدیکی اول مهرماه و زمان گشایش مدارس به طور قطع تردد و عبور و مرور در سطح شهر افزایش می یاب بر همین اساس ضروری است هرچه سریعتر برای بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری کرمانشاه چاره اندیشی شود.

غفوری خاطرنشان کرد: این مسئله باید در ستاد سوخت و انرژی استان مطرح و مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد.