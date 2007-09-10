به گزارش خبرنگار مهر، تعیین اولویت های پژوهشی حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت منطبق با سند چشم انداز 20 ساله بخشی از این اولویت ها است.

بررسی اثر بخشی و کارآیی مراکز و دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ارتقاء آموزش پزشکی و رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس نتایج طرح، تدوین استانداردهای ملی مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی، اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی از دیگر اولویت های پژوهشی اعلام شده است.

بررسی مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان داروسازی، بررسی و تدوین استانداردهای آموزش مطلوب جهت ایجاد دانشکده های معتبر بین المللی، نیازسنجی آموزشی مشمولین آموزش مداوم برای 5 سال آینده، مطالعه تطبیقی در زمینه هدایت استعدادها، بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان اعزامی خارج از کشور و مطالعه تطبیقی نظام آموزش پزشکی کشور با سایر نظام های آموزشی از دیگر موضوعات مرتبط با این فراخوان پژوهشی است.

بررسی خطاهای پزشکی (Medical Errors) پزشکان طی دو سال اخیر، تبیین ادغام واقعی آموزش علوم پزشکی و نظام سلامت و مطالعه تطبیقی آن با وضعیت موجود، تعیین ویژگی های نظام عرضه خدمات که به طور مستقیم تحت تأثیر ادغام قرار می گیرند و تعیین ویژگی های نظام آموزشی علوم پزشکی که به طور مستقیم تحت تأثیر ادغام قرار می گیرند نیز از دیگر بخش های مرتبط با اولویت های پژوهشی است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت از عموم علاقمندان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده است برای دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تحقیقات کاربردی مستقر در این معاونت تماس برقرار کنند.

مهلت دریافت طرح مقدماتی (پروپزال) 15 مهرماه سال جاری است. پروپوزال هایی که در قالب فرم مذکور نباشد و یا به صورت ناقص ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهند شد.