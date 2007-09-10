به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس سرپرستی شعب صندوق تعاون لرستان صبح امروز در مراسم افتتاح این شعبه اظهار داشت: به منظور اشاعه فرهنگ قرض الحسنه هم راستایی قرض الحسنه و تعاون، 294 باجه پس انداز در سراسر کشور افتتاح می شود که شش باجه از این تعداد سهم لرستان بوده است.

احمدرضا بهاروند افزود: در همین راستا 12 شعبه این صندوق نیز در سراسر کشور ایجاد خواهد شد که اولین شعبه آن در لرستان افتتاح شده است.

وی در ادامه با بیان این که افتتاح حساب برای استفاده از تسهیلات این صندوق با حداقل موجوی 200 هزار ریال ممکن است، خاطرنشان کرد: در پایان هر شش ماه با قرعه کشی تسهیلات قرض الحسنه از سه تا 100 میلیون ریال به برندگان به عنوان جایزه پرداخت می شود که مهلت پرداخت این تسهیلات بین یک تا پنج سال خواهد بود.

در ادامه این مراسم فتح الله حسنوند نماینده مردم خرم آباد در مجلس با اشاره به این که صندوق تعاون با اهدا تسهیلات ارزان قیمت می تواند به توسعه استان و حل مشکل اشتغال کمک کند بیان داشت: برای حل مشکل تعاونی های استان مبلغ پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات این صندوق اختصاص داده شده است.

قدرت الله ایمانی نماینده دیگر مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: راه اندازی این شعبه که تنها تسهیلات کم بهره و قرض الحسنه پرداخت می کند به ایجاد اشتغال و تامین نیازهای قشرهای آسیب پذیر جامعه به خصوص جوانان کمک خواهد کرد.