شیرجه روهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها که درپنج گروه سنی و با حضور 9 تیم در استخرمجموعه ورزشی آزادی برگزارمی شود، شب گذشته با رقابت شیرجه روها درتخته فنر3 مترپیگیری شد و این نفرات به عناوین نخست دست یافتند:



*رده سنی (9 و زیر 9 سال) : محمد رضا نجف نژاد با 169 امتیاز(آذربایجان شرقی)

*رده سنی (11-10 سال) : میرعطا الله جداری با 20/83 امتیاز (آذربایجان شرقی)

*رده سنی(13-12 سال) : علی شکول با 55/235 امتیاز(آذربایجان شرقی)

*رده سنی (15- 14 سال) : پیمان زنجانی با امتیاز 75/243 امتیاز(آذربایجان شرقی)

*رده سنی (18-17-16 سال) شهنام نظر با 40/320 امتیاز(کرمانشاه)



این رقابتها امروز و در سومین روز پیگیری می شود و شیرجه روها درماده سکو با یکدیگر رقابت می کنند .

