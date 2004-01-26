شانزدهمين روز تحصن تعدادي از نمايندگان مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، ساعتي پيش و با حضور تعدادي ازنمايندگان رد صلاحيت شده، تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت ها وارد شانزدهمين روز خود شد .

درنشست امروزعلاوه بر نمايندگان رد صلاحيت شده، تعدادي از فعالان سياسي و اعضاي برخي تشكل هاي سياسي نيز حضور دارند.

امروز از ميان ميهمانان ويژه مصطفي تاج زاده مورد توجه خاص اصحاب رسانه ها بود.

متحصنين بر حسب عادت در تريبون آزاد هر روزه خود به نطق هاي اعتراضي پرداختند.

