تلاش محققان ایرانی برای دستیابی تسهیل شده به فناوری پیشگیری از نازایی

دکتر مهناز اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایران در زمینه فناوری های نوین در ناباروری با کمترین تأخیر و عقب ماندگی عمل کرده است.

مدیر گروه ناباروری پژوهشکده رویان خاطرنشان کرد: خوشبختانه کشور پیشرفت های خوبی را در عرصه فناوری های نوین مرتبط با باروری و ناباروری داشته و در مدت زمان کوتاهی پس از ورود این علم به عرصه جهانی، فعالیت های تحقیقاتی ایران در این زمینه آغاز شد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به پیشرفت های ایران در بخش سلول های بنیادی، تأکید کرد: خوشبختانه به دلیل اینکه دید بازی در دین اسلام وجود دارد محققان ایرانی توانسته اند، پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته باشند. بسیاری از درمان ها با سلول های بنیادی در برخی کشورها به دلیل مسائل مذهبی ممنوع است اما در کشور ما تحقیقاتی که مشکل ساز نباشد و برای مردم و در جهت بهبود و کارآیی نسل جدید باشد، می تواند انجام شود.

وی یادآور شد: هم اکنون درصدد هستیم، تمام روش های درمانی که به گونه ای در تحقیقات آن پیشرو هستیم را در برنامه های خود بکار گیریم.