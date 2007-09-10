علی سرتیپی در توضیح بیشتر این خبر به خبرنگار مهر گفت: "فیلم کیومرث پوراحمد پیش از این قرار بود عید فطر اکران شود، اما بعد از قطعی شدن اکران "دست های خالی" تصمیم گرفتیم با توجه به مضمون مشترک دفاع مقدسی هر دو فیلم و بازی خسرو شکیبایی در آنها اکران "اتوبوس شب" را تعویق بیندازیم. البته این قضیه تا امروز قطعی نشده و تصمیم نهایی فردا گرفته می شود."

با توجه به حذف احتمالی فیلم "اتوبوس شب" از اکران عید فطر، فیلم‌های "دست های خالی" ابوالقاسم طالبی در گروه سینما آفریقا، "خدا نزدیک است" علی وزیریان در گروه سینما استقلال، "در شهر خبری نیست، هست" رضا خطیبی در گروه سینما قدس، "کلاغ‌پر" شهرام شاه حسینی در گروه سینما عصر جدید و "پسران آجری" مجید قاریزاده در گروه سینمایی آزاد اکران می‌شوند.