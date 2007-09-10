مراسم رونمایی کتب درسی موسیقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم جعفرآبادی دبیر جشن رونمایی کتاب به تالیف کتاب های تازه اشاره کرد و گفت : عناوین تازه ای از کتاب های درسی در حوزه های مختلف منتشر شده که از این تعداد در 9 کتاب درسی تغییرات اساسی اتفاق افتاده است ضمن اینکه در این میان 4 عنوان کتاب درسی در حوزه موسیقی به صورت مشارکتی توسط مولفان این حوزه و برخی از ناشرین این حوزه نوشته شده است.

پس از پایان صحبت های دبیر این جشن از "مصطفی کمال پورتراب" ،"ساسان فاطمی"،"مینا افتاده" ،"حسین علیزاده"،"هومان اسعدی" و "علی بیانی" مولفان کتاب درسی "مبانی و ساختار موسیقی ایران ، "ارفع اطرایی" ، "محمدرضا درویشی " مولفان کتاب درسی سازشناسی ایران و همچنین " اتابک الیاسی" و " تقی ضرابی" مولفان کتاب درسی سازشناسی جهان (شناخت سازهای ارکستر سمفونیک) در دو جلد تقدیر شد.

پس از پایان مراسم تقدیر "ساسان فاطمی" پژوهشگر در توضیح کتاب "مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران" به خبرنگار مهر گفت : گنجاندن کتاب های درسی درزمینه موسیقی یکی از ضروریات آموزش است و به دلیل وجود همین ضرورت بود که کتاب "مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران در پایه تحصیلی متوسطه (فنی و حرفه ای گروه تحصیلی هنر، رشته موسیقی" تالیف شده است و باید متذکر شوم که مجموع کتاب های تالیف شده در حوزه موسیقی حاصل 40 جلسه نشست در طول یک سال با اساتید این فن بوده است .

وی درباره محتوای این کتاب ها گفت " در مبانی تئوریک حاضر ردیف دانی موسیقی ایرانی به معنای عام در نظر گرفته شده است و از ملاک قرار دادن یک ردیف واحد برای تدوین مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی اجتناب شده است.

کتاب "سازشناسی ایرانی"در مقطع سوم متوسطه فنی و حرفه ای که توسط "ارفع اطرایی" و "محمد رضا درویشی "تالیف شده در دو فصل تنظیم شده است.فصل اول از این کتاب به مطالعه سازهای مورد استفاده در موسیقی دستگاهی یا مبتنی بر موسیقی دستگاهی اختصاص دارد و فصل دوم به مطالعه اجمالی سازهای مورد استفاه موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران پرداخته است.

"شناخت سازهای ارکستر سمفونیک" که در دو جلد تدوین و تالیف شده است به سازهای ضربی (کوبه ای ) و همچنین سازهای (بادی) پرداخته است این کتاب از جهت تکنیک ، وسعت صدادهی ،نمونه نت و نمونه صوتی به طور کامل بحث شده است .