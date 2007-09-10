  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

مراسم رونمایی کتب درسی موسیقی برگزار شد

در مراسم دومین جشن رونمایی کتب درسی سال جدید تحصیلی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برخی مولفان کتب درسی موسیقی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم جعفرآبادی دبیر جشن رونمایی کتاب به تالیف کتاب های تازه اشاره کرد و گفت : عناوین تازه ای از کتاب های درسی در حوزه های مختلف منتشر شده که از این تعداد در 9 کتاب درسی تغییرات اساسی اتفاق افتاده است ضمن اینکه در این میان 4 عنوان کتاب درسی در حوزه موسیقی به صورت مشارکتی توسط مولفان این حوزه و برخی از ناشرین این حوزه نوشته شده است.

پس از پایان صحبت های دبیر این جشن از "مصطفی کمال پورتراب" ،"ساسان فاطمی"،"مینا افتاده" ،"حسین علیزاده"،"هومان اسعدی" و "علی بیانی" مولفان کتاب درسی "مبانی و ساختار موسیقی ایران ، "ارفع اطرایی" ، "محمدرضا درویشی " مولفان کتاب درسی سازشناسی ایران و همچنین " اتابک الیاسی" و " تقی ضرابی" مولفان کتاب درسی سازشناسی جهان (شناخت سازهای ارکستر سمفونیک) در دو جلد تقدیر شد.

پس از پایان مراسم تقدیر "ساسان فاطمی" پژوهشگر در توضیح کتاب "مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران" به خبرنگار مهر گفت : گنجاندن کتاب های درسی درزمینه موسیقی یکی از ضروریات آموزش است و به دلیل وجود همین ضرورت بود که کتاب "مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران در پایه تحصیلی متوسطه (فنی و حرفه ای گروه تحصیلی هنر، رشته موسیقی" تالیف شده است و باید متذکر شوم که مجموع کتاب های تالیف شده در حوزه موسیقی حاصل 40 جلسه نشست در طول یک سال با اساتید این فن بوده است .

وی درباره محتوای این کتاب ها گفت " در مبانی تئوریک حاضر ردیف دانی موسیقی ایرانی به معنای عام در نظر گرفته شده است و از ملاک قرار دادن یک ردیف واحد برای تدوین مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی اجتناب شده است. 

کتاب "سازشناسی ایرانی"در مقطع سوم متوسطه فنی و حرفه ای که توسط "ارفع اطرایی" و "محمد رضا درویشی "تالیف شده در دو فصل تنظیم شده است.فصل اول از این کتاب به مطالعه سازهای مورد استفاده در موسیقی دستگاهی یا مبتنی بر موسیقی دستگاهی اختصاص دارد و فصل دوم به مطالعه اجمالی سازهای مورد استفاه موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران پرداخته است.   

"شناخت سازهای ارکستر سمفونیک" که در دو جلد تدوین و تالیف شده است به سازهای ضربی (کوبه ای ) و همچنین سازهای (بادی) پرداخته است این کتاب از جهت تکنیک ، وسعت صدادهی ،نمونه نت و نمونه صوتی به طور کامل بحث شده است .

کد مطلب 549580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها