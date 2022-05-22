هیچ سند همکاری در اجلاس مجمع جهانی سلامت امضا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیک نام، با اعلام حضور وزیر بهداشت کشورمان در مجمع جهانی سلامت که هر ساله برای بررسی اولویتهای بهداشت و درمان کشورهای عضو در ژنو برگزار میشود، تاکید کرد: این اجلاس، فرصت مناسبی برای تبادل نظر در زمینه موفقیتهای حوزه سلامت است و ایران نیز به عنوان کشوری مستقل در اجلاس حضور دارد.
وی افزود: در نشست مجمع جهانی سلامت موضوعات دارای اولویت بهداشتی در جهان از جمله تجربه موفقیتآمیز کشورمان در مهار کرونا و واکسیناسیون مطرح میشود.
مدیر کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت در خصوص احتمال امضای اسناد همکاری یا توافقنامههای بهداشتی با دیگر کشورها در این اجلاس، گفت: بحث امضای اسناد یا موافقت نامههای همکاری در این اجلاس مطرح نیست و سندی امضا نمیشود؛ اما تجارب بهداشتی و دستاوردهای حوزه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد و دستاورد ایران به عنوان کشوری که آمار تلفات کرونا را از روزانه ۷۰۰ نفر به تک رقمی رسانده است، در این اجلاس در کانون توجه قرار دارد.
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