اولین اردوی اعضای جوانان هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد

سید عبد الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این افراد شامل اعضای جوانان هلال احمر از شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین هستند.

وی خاطرنشان کرد: افراد مذکور در قالب شش تیم امدادی خواهران و برادران به مدت دو روز به اسفراین اعزام شدند.

محمدی هدف از برگزاری این اردو را تحقق وظیفه اختصاصی سازمان جوانان هلال احمر در زمینه تربیت، آموزش و آماده سازی جوانان برای خدمات امدادی عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این اردوها که برای آمادگی هر چه بیشتر اعضا در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه برگزار می شود، شرکت کنندگان با مباحثی از قبیل شناخت علائم حیاتی، پانسمان و بانداژ، احیای قلبی ریوی، صدمات استخوانی، مفاصل، عضلانی و آتل بندی آشنا می شوند.