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۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

اولین اردوی اعضای جوانان هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور جوانان هلال احمر خراسان شمالی از برگزاری اولین اردوی فرهنگی، آموزشی و امدادی با حضور200 نفر از اعضای جوانان هلال احمر استان خبر داد.

سید عبد الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این افراد شامل اعضای جوانان هلال احمر از شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین هستند.

 

وی خاطرنشان کرد: افراد مذکور در قالب شش تیم امدادی خواهران و برادران به مدت دو روز به اسفراین اعزام شدند.

 

محمدی هدف از برگزاری این اردو را تحقق وظیفه اختصاصی سازمان جوانان هلال احمر در زمینه تربیت، آموزش و آماده سازی جوانان برای خدمات امدادی عنوان کرد.

 

وی یادآور شد: در این اردوها که برای آمادگی هر چه بیشتر اعضا در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه برگزار می شود، شرکت کنندگان با مباحثی از قبیل شناخت علائم حیاتی، پانسمان و بانداژ، احیای قلبی ریوی، صدمات استخوانی، مفاصل، عضلانی و آتل بندی آشنا می شوند.

 

وی آموزش چادر زنی و برگزاری مسابقات فرهنگی را از دیگر برنامه های این اردو عنوان کرد.

کد مطلب 549598

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