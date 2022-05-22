هوای ۳ شهر استان مرکزی در وضعیت ناسالم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان مرکزی و اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اراک، شازند و ساوه در ساعت ۸ صبح امروز یک‌شنبه به شرح زیر است.

اراک برابر ۱۱۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و شازند برابر ۱۵۳ وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها و ساوه برابر ۱۵۲ وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها است.

اراک یکی از هشت کلان‌شهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال ۳۲ روز هوای ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

عامل آلاینده ذرات کمتر از دو و نیم میکرون و علت آلودگی گردو غبار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعلام شده است.