شکایت های کارگری در کشور 11 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم نظری جلالی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان کار و فنی حرفه ای مازندران افزود: کاهش بیماری های ناشی از کار در محیط های کارگری باید دغدغه های جدی نمایندگان و کارفرمایان باشد.

وی خاطرنشان کرد: از آغاز فعالیت دولت نهم 560 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری در کشور نیز 2/1 درصد کاهش یافته است.

نظری جلالی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بیش از 21 مورد طرح در جهت حفظ، تولید و کمک به کارآفرینی در این دولت ایجاد شده که سبب کاهش هزینه های تولید و اقتصادی شدن کارخانجات شده است.

نظری با بیان این که دو درصد تجمیع عوارض کارفرمایی کاهش یافته است، یاد آور شد: با کوچک شدن دولت و گسترش خصوصی سازی دغدغه های تصمیم گیری در حوزه اشتغال به حداقل می رسد.

وی با اشاره به این که بیش از 30 هزار کارگر نسبت به دوره گذشته از امکانات بیمه بیکاری استفاده کرده اند، عنوان کرد: 18 هزار کارگر بیکار شده از دوره های قبل دوباره به کار مشغول شده اند.

نظری ادامه داد: در این راستا یک هزار و 100 کارخانه توسط 5/1 میلیون کارگر جدید از طریق تسهیلات زودبازده روی پای خود ایستادند.

وی با بیان این که با تشکیل کمیته حفاظت بهداشت کار در کارگاه ها بیش از 50 درصد حوادث کارگری کاهش یافته است، اعلام کرد: سال گذشته 25 درصد کارگاه های بهداشت و کار تعطیل شده است.

در این مراسم از زحمات میر محمود حسینی مطلق تجلیل و سید محمد نجفی تروگی به عنوان رئیس جدید سازمان کار و فنی حرفه ای مازندران منصوب شد.