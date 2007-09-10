کارگاه آموزشی شهر تاریخی استخر فارس برگزار می شود

مهدی سبوکی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز فزود: در این کارگاه آموزشی زوایای تاریخی شهر استخر مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه آموزشی باغ مهر جوان است و تا اواخر سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

سبوکی خاطرنشان کرد: در کارگاه مذکور علی اسدی باستان شناس، پژوهشگر و متخصص دوره ساسانی نیز به سخنرانی می پردازد.

مدیر باغ مهر جوان تاکید کرد: محدودیتی برای شرکت در این کارگاه آموزشی وجود نداشته و ورود به آن نیز برای کلیه علاقمندان آزاد است.

شهر استخر در فاصله 65 کیلومتری جنوب پاسارگاد و پنج کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد و در عهد اشکانیان و ساسانیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است.