ممانعت از حضور رهبر جنبش اسلامی فلسطین در همایش حمایت از قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی با دعوت اتحادیه مهندسان اردن از فلسطین به اردن سفر می‌کرد تا در هفته حمایت" قدس ما " در همایش "حمایت از قدس و مسجدالاقصی" مشارکت کند.

شیخ رائد صلاح افزود: او ویزای ورود به اردن را نیز گرفته بود تا به منظور شرکت در برنامه های این همایش، بدون ممانعت برود. اما در گذرگاه اردن کارمندان با وجود برخورد مناسب ویزای او را بررسی کردند، از او عکس انداختند و اثر انگشت گرفتند و از او خواستند تا منتظر بماند. اما انتظار او بیشتر از نیم ساعت طول کشید.

آنها هنگامی که بازگشتند از او عذرخواهی کردند و گفتند که اجازه ندارد وارد سرزمین اردن شود و از او خواستند تا بازگردد.

برخی از مسئولان داخلی اردن اعلام کردند که شیخ رائد نژاد اسرائیلی دارد، از این رو مانع از ورود او به اردن شدند که وی بشدت این اتهام را رد کرد و گفت: این دلیل بی‌اساس است، چرا که افرادی هم هستند که نژاد اسرائیلی دارند، ولی با داشتن ویزا می توانند به اردن بیایند.