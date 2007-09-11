مشکل کمبود گوشت کشور حل می شود

به گزارش مهر، حجت الاسلام علی محمد سلطانی ظهر امروز در آیین معرفی نماینده ولی فقیه بر امور ذبح شرعی در کشتارگاه های دام و طیور استان سمنان تصریح کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده با کشورهای برزیل، آسیای میانه، چین، نیوزلند و استرالیا مشکل کمبود گوشت در کشور حل خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در این آیین تعداد کشتارگاه های دام استان سمنان را 10 واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد دو واحد نیمه صنعتی و هشت واحد سنتی است.

رضا عامری کشتارگاه های طیور استان را سه واحد صنعتی عنوان کرد و اظهار داشت: یک کشتارگاه دام صنعتی و دو کشتارگاه طیور در شهرستان های گرمسار و شاهرود در حال احداث است.

در این آیین حجت الاسلام سیدحسن موسوی به عنوان نماینده ولی فقیه بر امور ذبح شرعی در کشتارگاه های دام و طیور استان سمنان معرفی شد.