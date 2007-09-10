اشتغال زنان سرپرست خانوار در بازارهای روز مشهد الگوی ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی سید موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: اقدام سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد بستر لازم را برای شکوفایی استعدادهای زنان سرپرست خانوار فراهم می آورد .

وی اظهار داشت: معتقدیم فعالیت زنان سرپرست خانوار علاوه بر توانمند سازی آنان به ایجاد اشتغال و ارتقا اقتصاد خانواده کمک می کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: با این حال از هر ارگانی که در زمینه فراهم کردن زمینه اشتغال زنان سرپرست خانوار گامی بردارند، حمایت و پشتیبانی می کنیم.

وی یادآورشد: در زمینه ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار در صدد هستیم با سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد تفاهم نامه امضا کنیم .

سید موسوی بیان داشت: برای ایجاد اشتغال زنان از گروه های همیار زنان سرپرست مشاوره کمک گرفته می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون 147 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش حمایت های سازمان بهزیستی هستند و 70 هزار نفر به زودی در چرخه حمایتی قرار می گیرند.

هم اینک تعدادی از زنان سرپرست خانوار مشهد در 54 غرفه از بازار خاتون مشغول فعالیت هستند.