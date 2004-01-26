سرگرداني ابومسلمي ها در فرودگاه مشهد

به گزارش خبرنگار"مهر" بازيكنان تيم فوتبال ابومسلم كه قرار بود ساعت 8 صبح امروزبراي ديداربا تيم استقلال اهوازبا هواپيما راهي اين اين شهر شوند، به دليل نامساعد بودن وضعيت جوي با تاخيري چندين ساعته درفرودگاه هاشمي نژاد مشهد روبروشدند و اين مسئله باعث خستگي وسرگرداني بازيكنان اين تيم شد .

براساس اين گزارش مسوولين فرودگاه مشهد پس ازيك تاخير8 ساعته، زمان پروازاين تيم را ساعت 4 بعد ازظهراعلام كردند كه طبق آخرين اخبار رسيده بازيكنان ابومسلم تا ساعت 5 بعد از ظهر همچنان در بلاتكليفي به سر مي بردند .

به گفته يكي ازبازيكنان ابومسلم اگر امكان پرواز مستقيم به اهواز ممكن نشود ، اين تيم از اواخر امشب راهي تهران خواهد شد و احتمالا صبح به مقصد اهواز پرواز خواهد كرد .

گفتني است: ديدارتيمهاي استقلال اهواز وابومسلم خراسان قراراست ساعت30/14 فردا درورزشگاه تختي شهراهوازبرگزار شود.