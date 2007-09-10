جلسه دیدار مردمی مسئولان دادگستری استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه که رئیس کل دادگستری استان تهران، قائم مقام رئیس کل، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ، سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران حضور داشتند؛ به درخواست چهل نفر از متقاضیان ثبت نام شده رسیدگی شد.

شایان ذکر است ، مسئولان قضایی استان تهران با استماع اظهارات متقاضیان نسبت به رفع مشکلات آنان از قبیل رفع اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی در اجرای حکم صادره، پیگیری پرونده در واحد نظارت و پیگیری و اعطای مرخصی به زندانیان در چارچوب مقررات قانونی اقدام و دستورات مقتضی را صادر کردند.