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۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

نمایشگاه نقاشی‌های وکیلی اردیبهشت 87 برپا می‌شود

احمد وکیلی از برگزاری نمایشگاهی از نقاشی‌های خود در اردیبهشت سال آینده در گالری هور خبر داد.

این هنرمند نقاش درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: "تابلوهای این نمایشگاه را آماده کرده و در حال حاضر پنج تابلو را همزمان نقاشی می کنم. این نقاشی ها تلفیقی از طبیعت و فضاهای اسطوره ای است."

وی در ادامه افزود: "این نمایشگاه قرابتی است با آثار دو دهه پیش خودم که طبیعت و نگاههای اسطوره ای را در کنار یکدیگر دارد. تمامی تابلوهایم بزرگ و ابعادشان 180 سانتیمتر در دو متر و 40 سانتیمتر است."

وکیلی از برگزاری ورکشاپی در سنندج خبر داد و گفت: "این ورکشاپ که کارهای چاپ فلز است، 27 مهرماه برای دانشجویان شهر مورد علاقه ام برگزار می شود. دوست دارم دانشجویان سنندج هم فضای هنرهای متفاوت را تجربه کنند و امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشد."

این نقاش پیشکسوت تاکنون در بی ینال های نقاشی و جشنواره های هنرهای تجسمی بسیاری داوری آثار را بر عهده داشته و اخیرا نیز در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه نیز مسئولیت داوری را بر عهده داشت.

کد مطلب 549787

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