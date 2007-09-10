این هنرمند نقاش درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: "تابلوهای این نمایشگاه را آماده کرده و در حال حاضر پنج تابلو را همزمان نقاشی می کنم. این نقاشی ها تلفیقی از طبیعت و فضاهای اسطوره ای است."

وی در ادامه افزود: "این نمایشگاه قرابتی است با آثار دو دهه پیش خودم که طبیعت و نگاههای اسطوره ای را در کنار یکدیگر دارد. تمامی تابلوهایم بزرگ و ابعادشان 180 سانتیمتر در دو متر و 40 سانتیمتر است."

وکیلی از برگزاری ورکشاپی در سنندج خبر داد و گفت: "این ورکشاپ که کارهای چاپ فلز است، 27 مهرماه برای دانشجویان شهر مورد علاقه ام برگزار می شود. دوست دارم دانشجویان سنندج هم فضای هنرهای متفاوت را تجربه کنند و امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشد."

این نقاش پیشکسوت تاکنون در بی ینال های نقاشی و جشنواره های هنرهای تجسمی بسیاری داوری آثار را بر عهده داشته و اخیرا نیز در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه نیز مسئولیت داوری را بر عهده داشت.