برگزاري دور اول مذاكرات وزراي كشور جمهوري اسلامي ايران و كويت

به گزارش خبرنگار سياسي مهر حجت الاسلام موسوي لاري وزير كشور در اين ديدار همكاري كشورهاي منطقه با يكديگر را ضامن منافع همه كشور ها بيان كرد و گفت: هر چند رژيم سابق عراق به عنوان رژيمي مزاحم براي مردم منطقه از بين رفته است، اما حضور نيروهاي بيگانه علاوه بر آن كه اهانتي براي مردم عراق است تهديدي براي منطقه نيز محسوب مي شود.

وزير كشور با اشاره به برخي اتهامات آمريكا عليه كشورهاي منطقه در حمايت از گروه طالبان، آنها را ساخته و پرداخته دولت آمريكا ذكر و تاكيد كرد كه تشكيل و فعاليت اين گروه چه در گذشته و چه در حال حاضر براي همه زيانبار بوده است. وي گفت: جمهوري اسلامي ايران در برخورد با گروه القاعده قطعا از آنهايي كه مدعي مبارزه بوده اند بهتر بوده است.

وزير كشور بنا به تقاضاي شيخ محمد الخالد الصباح مبني بر كمك به اطلاع يافتن از سرنوشت اسرا و مفقودين كويتي در تهاجم رژيم عراق به اين كشور آمادگي جمهوري اسلامي ايران را جهت مساعدت در اين امر انساني مورد تاكيد قرار داد.

آقاي شيخ محمد الخالد الحمد الصباح وزير كشور كويت نيز در اين ديدار با اشاره به سابقه ديرينه روابط دوستانه جمهوري اسلامي ايران و كويت ابراز اميدواري كرد مناسبات دو كشور بيش از پيش افزايش يابد.

وي با ابراز خرسندي از همكاري هاي گسترده وزارتخانه هاي دو كشور درباره مسائل امنيتي و مواد مخدر در سالهاي اخير گفت: پس از ديدار سال گذشته حجت الاسلام موسوي لاري از كشور كويت وامضاي تفاهم نامه امنيتي دو كشور، هم اكنون روابط در عالي ترين سطح خود قرار دارد.

وزير كشور كويت افزود: در شرايط مساعدي كه در پيش روي دو كشور قرار دارد، امضاي موافقتنامه امنيتي بين دو كشور موجبات تعميق روابط دوجانبه را فراهم خواهد ساخت.

در طول اين ديدارها هيات هاي كارشناسي هاي دوطرف پس از تهيه موافقتنامه امنيتي پيشنهادي، آن را جهت امضاي وزراي دو كشور ارائه خواهند نمود.

شيخ محمد الخالد الحمد الصباح در طول اقامت خود در جمهوري اسلامي ايران با حجت الاسلام و المسلمين خاتمي رييس جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و تني چند از مسوولان كشورمان ديدار و گفتگو خواهد داشت.