  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۸

دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو هیئت علمی استخدام می کند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور تکمیل کادر هیئت علمی مورد نیاز گروه های آموزشی خود عضو هیئت علمی استخدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد واجد شرایط باید مدارک خود را تا تاریخ 20 مهرماه سال جاری به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال کنند.

تابعیت ایرانی، متعهد و ملتزم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداکثر40 سال سن برای داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداکثر 45 سال سن برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)، دانشنامه تخصصی وفوق تخصصی تا تاریخ 28 اسفند ماه سال جاری، داشتن مدرک دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) در رشته تخصصی و یا مدرک Ph.D، داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اعلام شده مورد نیاز  و داشتن گواهی انجام  تعهدات قانونی، ضریب K و خدمت نظام وظیفه و یا گواهی دال بر پایان یافتن تعهدات مربوط از شرایط عمومی و اختصاصی این افراد است.

افراد باید خلاصه ای از فعالیتها، سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی، فعالیت های اجرایی و سوابق فرهنگی خود را نیز به همراه سایر مدارک و مستندات به دفتر معاونت آموزشی ارائه دهند.

کد مطلب 549808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها