حزب الله لبنان با چراغ سبز ايران مبادرت به تبادل اسيران خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت: تهران تلاش مي كند تا سرنوشت چهار ديپلمات خود را كه در سال 1982 ربوده شده اند، مشخص كند .

كاظم اخوان، محمد متوسليان ، سيد حسين موسوي، ناصر مقدم چهار ديپلمات ايراني هستند كه نظاميان وابسته به اسراييل در سال 1982ميلادي آنها را به اسارت گرفته اند. تا به حال رژيم صهيونيستي مدعي شده است كه چهارديپلمات ايراني به دست" ايلي حبيقه" رهبر حزب كتائب كشته ودرلبنان دفن شدند.

درهمين حال روز گذشته سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله لبنان دركنفرانس مطبوعاتي در شهربيروت اعلام كرد : سرنوشت چهارديپلمات ايراني درمرحله دوم روند تبادل اسرا ميان اسراييل و حزب الله لبنان مشخص خواهد شد.

ازسوي ديگرمنابع امنيتي رژيم صهيونيستي اطلاع دادند: صبح امروزبيرون آوردن جنازه 59 لبناني و فلسطيني از مقبره عميعاد در شمال فلسطين اشغالي درچارچوب توافقات صورت گرفته براي مبادله اسرا بين حزب الله و اين رژيم آغاز شد. قرار است روز جمعه تبادل اسرا انجام گيرد.

مسئولان نظاميان اسراييلي محل اين مقبرها را تا پايان بيرون آوردن جنازهاي فلسطيني ها ولبناني، منطقه بسته نظامي اعلام كردند. قراراست مسئولان زندان رژيم اسراييل ليست 400 نفر اززندانيان امنيتي فلسطين را بر روي سايت اينترنتي خود منتشر كنند اما تاكنون هيچ اسمي از زندانيان فلسطيني دربند منتشر نشده است .