به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت ارشاد اعلام کرد کلیه آموزشگاههای آزاد هنری دارای مجوز می توانند حداکثر تا 30 شهریور برای شرکت در این جشنواره آثار خود را به دبیرخانه ستاد برگزاری جشنواره ارسال کنند.

فرهاد گشایش، دبیر دومین جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری، در این باره گفت: "آموزشگاههای آزاد می توانند فرم ثبت نام را از تمام ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور تهیه و همراه با مدارک مربوط به دبیرخانه ستاد برگزاری جشنواره ارسال کنند."

در جشنواره امسال آموزشگاههای برتر کشور در رشته‌های تجسمی، نمایش و موسیقی انتخاب و معرفی می‌شوند. هم اکنون نزدیک به 2050 آموزشگاه آزاد هنری با مجوز وزارت اراشاد اسلامی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.