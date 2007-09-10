خسروشاهی برترین دوچرخه سوار آسیا شد/ تقدیر رئیس فدراسیون جهانی از واعظی آشتیانی

به گزارش خبرنگار مهر، پت مکوئید رئیس فدراسیون جهانی و وون رئیس کنفدراسیون آسیا ضمن حضور دربیست و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، به مهندس امیررضا واعظی آشتیانی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به جهت پیشرفت دوچرخه سواری ایران و اولین حضوربانوان درمسابقات بین المللی تبریک گفتند .

نمایندگان کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا همچنین ضمن تقدیر ازعملکرد دوچرخه سواران مرد و زن ایران درمسابقات قهرمانی آسیا تصریح کردند دوچرخه سواران ایران درآینده ای نزدیک می توانند درجمع برترین دوچرخه سواران آسیا وجهان قراربگیرند .

امیر رضا واعظی آشتیانی درحاشیه این دیدارگفت : درجلسه مشترکی که با حضورمکوئید و وون رئیس فدراسیون جهانی و رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برگزارشد، برنامه ها و مصوبه هایی برای فدراسیون دوچرخه سواری ایران تدوین شد که متعاقبا اعلام می شود .

همچنین بهنام خسروشاهی دوچرخه سوارجوان ملی پوش کشورمان پس ازکسب 5 مدال درمسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به عنوان برترین دوچرخه سوار این دوره از مسابقات شناخته شد. خسرو شاهی دراین دوره ازمسابقات موفق به کسب 3 مدال طلا در رشته های دورامتیازی، تعقیبی تیمی و تایم تریل انفرادی جاده، یک نقره در رشته استقامت جاده و دررشته 3 کیلومترتعقیبی انفرادی نیزموفق به کسب یک مدال برنزشد .

