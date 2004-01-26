توجه به امر آموزش توريسم زير ساخت توسعه صنعت گردشگري در ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار بوير به عنوان متخصص ايجاد مراكز آموزشي توريسم ، با سابقه اي حدود 30 سال موضوع آموزش توريسم را بسيارمهم ارزيابي كرد و گفت: اتريش با در آمد ساليانه 2000 دلار در سال بالاترين درآمد سرانه را از طريق توريسم بدست مي آورد و تجارب ما در اين زمينه نشان داده است كه سرمايه گذاري حرفه اي در زمينه آموزش بايد در كنار سرمايه گذاري هايي چون ساخت هتل و مراكز اقامتي ديگر توامان صورت گيرد.

وي افزود: آموزش امري كاملا تجاري و حرفه اي است و ما محصولات آموزشي خود را از طريق مدارس و دانشگاهها مي فروشيم به همين دليل آموزش بايد كاملا عملي باشد يعني دانشجويي كه به تحصيل در امر هتلداري و توريسم مي پردازد بايد همزمان در هتل زندگي كند و آموخته هاي خود را نيز در قالب خدمات به ميهمانان هتل ارائه دهد.

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي نيز ضن استقبال از فرآيند آموزشي پيشنهاد دكتر بونر خواستار افزايش همكاريهاي ايران و اتريش در زمينه تحقيقات، آموزش و برنامه ريزي شد و گفت: ايجاد دانشكده توريسم در دانشگاه شيراز، گام نخستي در راستاي جديدت بخشيدن به زير ساخت آموزش در امر گسترش صنعت توريسم ايران بوده است و افزودن دانشكده هايي ويژه مديريت گردشگري و هتلداري در دانشگاههاي معتبر و تخصصي نگاه كردن به پديده توريسم از اهداف دراز مدت ماست.

دكتر عبدخدايي گفت: توريستي كه به ايران مي آيد براي آشنايي با فرهنگ، سنن و آداب و رسوم تمدن ايران سفر كرده است و تبيين فرهنگ بومي و ملي ايران در ساختار آموزشي مدارس توريسم حائز اهميت است.

وي افزود: ما خواهان حفظ اصالت ايران و ارائه خدمات در سطح استاندارد بين المللي به ميهمانان خود هستيم و توجه همزمان به اين دو شاخص بايد در آموزش ما لحاظ شود.

موسس چهار مركز آموزش توريسم و هتلداري در اتريش ديدار از دكتر عبدخدايي را ايجاد پل ارتباطي بين ايران و اتريش دانست و گفت: ايران سرزميني است كه قابليت زيادي براي جلب توريست دارد.

وي آموزش كارشناسان توريسم را در يك دوره 14 روزه در مراكز آموزشي اتريش مطرح كرد و گفت: آشنايي ما با نقطه نظرهاي كارشناسي محققان و پژوهشگران و مديران اجرايي ايران در طرح پروژه هاي آتي بسيار اهميت دارد چرا كه يك پروژه موفق پروژه اي است كه قويترين نيروها در انجام آن سهيم هستند.

وي جهاني سازي زير لواي استاندارهاي آمريكايي را غلط ارزيابي كرد و گفت: چيزي كه مهم است رسيدن به استانداردهاي بين المللي در امر خدمات است نه از بين بردن تنوع فرهنگ ها كه نقطه قوت جاذبه هاي هر كشور و ملت است.

شايان ذكر است : ايجاد هتلهاي اتومات در نمايشگاهها و اتوبانهاي بين راهي، تاسيس مراكز آموزشي و ايجاد هتل هاي ارزان قيمت و نيز احداث بيمارستانهاي سيار براي توريست از جمله موارد مطرح شده در اين ديدار بود.