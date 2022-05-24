احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز سوم خردادماه سال ۱۴۰۱ رفته رفته از میزان غلظت گرد و غبار در استان کرمانشاه کاسته شده اما همچنان وضعیت هوای اسلام‌آبادغرب و قصرشیرین در شرایط بحرانی و خطرناک است.

وی افزود: عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت ۱۹ در روز سه‌شنبه سوم خردادماه سال جاری در ایستگاه اسلام‌آبادغرب ۳۲۴ و قصرشیرین ۴۸۲ است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه کنگاور ۲۲۳ بوده و این شهرستان در سطح هشدار و بسیار ناسالم قرار دارد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه‌های فرمانداری پاوه ۱۶۴، زیبا پارک کرمانشاه ۱۸۶ و شهرداری مرکزی کرمانشاه ۱۸۹ است که هر سه در شرایط ناسالم قرار دارند.

وی بیان کرد: توصیه می‌شود افراد از منزل خارج نشوند و در صورت لزوم از ماسک‌های مناسب استفاده کرده و از انجام فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری کنند.