احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز سوم خردادماه سال ۱۴۰۱ رفته رفته از میزان غلظت گرد و غبار در استان کرمانشاه کاسته شده اما همچنان وضعیت هوای اسلامآبادغرب و قصرشیرین در شرایط بحرانی و خطرناک است.
وی افزود: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ساعت ۱۹ در روز سهشنبه سوم خردادماه سال جاری در ایستگاه اسلامآبادغرب ۳۲۴ و قصرشیرین ۴۸۲ است.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاه کنگاور ۲۲۳ بوده و این شهرستان در سطح هشدار و بسیار ناسالم قرار دارد.
جلیلیان خاطرنشان کرد: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاههای فرمانداری پاوه ۱۶۴، زیبا پارک کرمانشاه ۱۸۶ و شهرداری مرکزی کرمانشاه ۱۸۹ است که هر سه در شرایط ناسالم قرار دارند.
وی بیان کرد: توصیه میشود افراد از منزل خارج نشوند و در صورت لزوم از ماسکهای مناسب استفاده کرده و از انجام فعالیتهای طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
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