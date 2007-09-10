رسانه عامل ارتقای سطح امنیت و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی وزیر کشور در ادامه نشست استانداران که بعدازظهر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به جایگاه خاص رسانه ها و به ویژه رسانه ملی در زمینه تسهیل اجرای سیاستهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: یکی از عوامل موفقیت مجموعه های اجرایی در هر جامعه و سیستمی به میزان قابلیت ها و توان اطلاع رسانی آن مجموعه ها بستگی دارد و اگر موفقیتی نصیب دستگاه اجرایی شد، سهم قابل توجهی را باید مرهون فعالیت رسانه ای بدانیم.



وزیر کشور در این مراسم که علاوه بر استانداران سراسر کشور مهندس ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشت، نقش رسانه را فراتر از نقش یک واسط و رابط دانست و با برشمردن موفقیت های دولت نهم در ایجاد شرایط مطلوب در عرصه اجتماعی و بهبود شاخص های فرهنگی – اجتماعی تصریح کرد: در این موفقیت ها رسانه ملی با استفاده از ابزارهای تأثیرگذار و راهکارهای مناسب در تعامل با افکار عمومی موفقیت قابل توجهی کسب کرد.



وی با تقدیر از اقدامات رسانه ملی در پوشش فعالیتهای دولت در هفته دولت بر ضرورت تعامل بیشتر استانداران با رسانه ملی تأکید کرد.



براساس این گزارش در این مراسم همچنین ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به فعالیت رو به رشد در بخشهای مختلف مربوط به پخش اخبار، فیلم، موسیقی، ورزش، برنامه های مذهبی و آموزشی خاطرنشان کرد: سیاست ها به ویژه درحوزه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی به صورت استانی است و چون در هر استان مسائل خاص همان استان مطرح می شود، رسانه ملی با قدرت از طریق برنامه های مستندسازی و فیلمهای داستانی و سینمایی در این راستا آماده همکاری با استانداران است.