درخواست براي آزادي تمام اسيران دربند رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جمع زيادي از خانواده هاي اسيران فلسطيني دربند اسراييل كه اكثريت آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دادند، امروز در مقابل مركز صليب سرخ جهاني در شهرغزه اجتماع كردند.

شركت كنندگان در اين اجتماع با در دست داشتن تصاويري از اسراي دربند اسراييل از جمله سمير قنطار قديميترين اسير لبناني و پلاكاردهايي با مضمون " اسيرانمان را فراموش نكنيد" خواستار آزادي همه اسيران دربند اسراييل شده و اعلام كردند: هيچ صلح پايداري بدون آزادي اسرا برقرارنمي شود.

يكي ازشركت كنندگان در اين اجتماع در سخناني اعلام كرد: از شيخ حسن نصرالله و مقاومت فلسطيني مي خواهيم كه تلاشهاي خود را براي آزادي تمامي اسيران و بازداشت شدگان دربند اسراييل به كار گيرند.

اين سخنران همچنين تبادل اسرا ميان حزب الله لبنان و اسراييل را پيروزي بزرگي براي مقاومت عليه اشغالگري دانستند.