رئیس گروه فتح الاسلام زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، دادستان لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: آزمایش های "دی.ان.ای" نشان داده که جسد بدست آمده که اعلام شده متعلق به "شاکر العبسی" رئیس فتح الاسلام است، متعلق به وی نیست.

این درحالی است که یک نیروی فتح الاسلام نیز خبر داد که العبسی توانسته از نهرالبارد فرار کند.

العبسی در یک نشست خبری

پس از پیروزی ارتش لبنان علیه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد، همسر رئیس این گروه و تعدادی از اعضای خانواده وی و همچنین یک عضو دستگیرشده این گروه ، جسد بدست آمده را رویت و آن را مورد شناسایی قرار دادند. آنان عقیده داشتند که این جسد متعلق به العبسی است.

در بیانیه آمده است: آزمایش ها نشان داده است که جسد کنونی متعلق به رئیس فتح الاسلام نیست.

رئیس فتح الاسلام به جرم کشتن یک دیپلمات آمریکایی در سال 2002 میلادی به مرگ محکوم شده بود. وی پیش از بنیانگذاری گروه فتح الاسلام در شمال لبنان ، در سوریه زندانی بوده است.

آمریکا گروه فتح الاسلام را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است.