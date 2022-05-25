به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تقیپور ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه ساز و معاونان مشارکتهای مردمی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در مشهد اظهار کرد: امسال رقمهای خوبی برای نوسازی مدارس و تکمیل پروژهها در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس افزود: سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمه تمام خیران، پنج هزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی و هزار میلیارد تومان برای امکانات آموزش مجازی است.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم پای کار آمده است و خیران را هم مشارکت بسیار خوبی دارند که پروژههای نیمه تمام را به پایان برسانیم و پروژههای جدید را شروع کنیم و اگر خیران و دولت پای کار نیایند با بحرانهای جدی آموزشی و اجتماعی رو به رو خواهیم شد.
باید ظرفیت خیران داخل و خارج کشور را افزایش دهیم
در ادامه این گردهمایی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اظهار کرد: باید ظرفیت ۴۰ هزار نفری خیران داخل و خارج کشور را به ۲ برابر افزایش دهیم.
ناصر قفلی افزود: طبق آمار مسؤولان خراسان رضوی، ۵۶ درصد ساخت مدارس عادی و ۸۰ درصد مدارس استثنایی این استان با مشارکت خیران ساخته شده که باعث افتخار است.
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بیان کرد: یکی از مواردی که مورد تاکید مسؤولان دولت قرار گرفته، ساخت هنرستان در نزدیک کارخانهها و شهرکهای صنعتی است و از استانداران درخواست میکنیم در این خصوص با مجامع خیران مدرسه ساز همکاری کنند.
سرانه فضای آموزش دانش آموزان خراسان رضوی از میانگین استاندارد پایینتر است
در این مراسم مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی دانش آموزان استان ۴.۳ مترمربع و در کشور ۵.۲ مترمربع است و سرانه مطلوب و استاندارد هشت مربع است.
ابوالقاسم بایایی گفت: تعداد کل دانش آموزان خراسانی یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۹۹۵ نفر است که ۸۸ درصد در مدارس دولتی و بقیه در مدارس غیر دولتی تحصیل میکنند و از این تعداد ۷۱۲ هزار نفر در شهرستان مشهد تحصیل میکنند که ۷۸ درصد آنها در مدارس دولتی و بقیه در مدارس غیر دولتی به مدرسه میروند.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی بیان کرد: پارسال ۳۱۵ طرح با هزار و ۲۵۱ کلاس درس در خراسان رضوی به بهره برداری رسید که از این تعداد، ۱۹۵ طرح با ۶۹۹ کلاس درس از محل اعتبارات مشارکتی و مردمی به بهره برداری رسید.
وی افزود: بهره برداری از ۲۶۸ طرح با هزار و ۳۱۱ کلاس درس، حذف ۲۰۵ مدرسه کانکسی سنتی و ۱۶۴ کانکس غیرسنتی در استان برخی از برنامههای امسال است.
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