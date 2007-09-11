950 دستگاه اتوبوس در اصفهان فعالیت می کنند

مصطفی نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر با احتساب 100دستگاه اتوبوس دستگاه های خصوصی 950 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل اصفهان فعالیت می کنند که برای اول مهرماه نیز 150 دستگاه اتوبوس دیگر نیز اضافه خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی در ناوگان اتوبوس رانی ساز و کار شهری است که متناسب با حمل و نقل نیست و در بسیاری از معابر عرض خیابانها کم است و اتوبوس ها امکان رفتن درون ایستگاه را ندارد که سرعت ما را گرفته است.

نوریان خاطر نشان کرد: در برخی از خطوط که 30 کیلومتر است استاندارد نیست که ناشی از سیستم اتوبوس رانی سنتی است که حاکم شده است.

نوریان در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر شهرداری اصفهان مبلغی بالغ بر 750میلیون برای حقوق پرسنل رایانه می دهد.