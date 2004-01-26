پنج هزار نامزد تاييد صلاحيت شده ، شهروند درجه دو نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر، وحيد جلال زاده افزود : در حاليكه حدود پنج هزار نفر از داوطلبان تاييد صلاحيت شده اند و براي هر كرسي حدود 17 نفر با گرايش هاي مختلف سياسي رقابت مي كنند، ادعاي اينكه فقط براي 100 كرسي رقابت وجود دارد و براي بقيه صندلي هاي مجلس كسي وجود ندارد، بي معنا است و منشاآن تقسيم بندي مردم به شهروندان درجه يك و درجه دو است.

وي در توضيح اين مطلب گفت: مدعيان اين آمار كه مي گويند در انتخابات، رقابتي وجود ندارد و يا براي 190 كرسي رقابتي نيست، تنها خود و وابستگان به خود را واجد صلاحيت و شهروندان درجه يك حساب مي كنند كه بود و نبود آنها در صحنه، به معناي مشاركت و عدم مشاركت است و اگر هزاران نفر ديگر هم در صحنه باشند ولي آنها نباشند با اهانت به مردم، رقابت را منتفي مي دانند و اين نشان مي دهد كه اگر 90 درصد داوطلبان رد صلاحيت ولي اين افراد تاييد مي شدند يك حماسه بزرگ از مشاركت مردم ساخته مي شد!

وي شاهد مثال اين مطلب را روند رد صلاحيت ها در انتخابات رياست جمهوري سال 1380 ذكر كرد و گفت: در آن تاريخ نزديك به 99 درصد از داوطلبان رد صلاحيت شدند و كسي معترض اين موضع شوراي نگهبان نشد و دليلي براي آن نخواست.

رييس كميته اطلاع رساني شوراي نگهبان افزود: اين سخن، يعني 5000 نفر انسانهاي شريف داوطلبي كه تاييد صلاحيت شده اند هيچ كدام لياقت و شايستگي براي رقابت ندارند و همگي شهروندان درجه دو هستند، تنها دوستان يك گروه خاص هستند كه حق دارند كانديدا شوند، چرا كه شهروند درجه يك هستند، اين در حالي است كه در بين تاييد صلاحيت شدگان افرادي از اقشار مختلف مردم، از جمله اساتيد دانشگاه، پزشكان، قضات، روحانيون و ديگر فرهيختگان اعم از زنان و مردان بزرگوار كشور وجود دارند.

وحيد جلال زاده اظهار داشت: مدعيان چنين آماري به دليل اهانت به پنچ هزار كانديداي تاييد صلاحيت شده بايد از مردم عذرخواهي كنند.

وي تاكيد كرد كساني كه تصور مي كنند با حمايت بلندگوهاي بيگانه و فشارهاي رواني مي توانند كرسي هاي مجلس را تصاحب كنند، اشتباه مي كنند، اين كرسيها در يك رقابت آزاد و حداكثري مابين افراد با راي مستقيم مردم تصميم گيري مي شود و هيچ كس از هم اكنون نمي تواند خود را نماينده ببيند.

جلال زاده تاكيد كرد: شوراي نگهبان براساس رهنمودهاي مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي در مورد شهروندان تصميم مي گيرد و بدون توجه به وابستگي آنها به سليقه و جناحهاي مختلف، در تاييد يا رد افراد اقدام مي كند.

وي در پايان گفت: اين آقايان حدود 200 نفر از نمايندگان فعلي مجلس كه تاييد صلاحيت شده اند را ناديده مي گيرند، لذا مردم عدد و رقم آنها را مي پذيرند.