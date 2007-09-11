به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی مسئول حل موضوع هسته ای ایران یکشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح ابعاد موضوع هسته ای ایران و آخرین مواضع کشورمان در این خصوص پرداخت .

* شورای حکام مسیرجدید همکاری ها را مخدوش نکند

لاریجانی با اشاره به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از امروز در وین آغاز خواهد شد ، گفت : در این نشست کشورها نظراتشان را مطرح می کنند و در نهایت با توجه به گزارش اخیر البرادعی جمع بندی در خصوص موضوع هسته ای ایران صورت خواهد گرفت .وی افزود : آنچه مهم است این است که اعضای شورای حکام با رفتار و گفتار خود مسیر معقولی را که ایران در همکاری با آژانس در پیش گرفته است مخدوش نکند چون بدیل بهتری برایش وجود ندارد .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات گری گوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس مبنی بر اینکه ایران با طرح موضوع همکاریهای جدید با آژانس قصد دارد آژانس را فریب دهد گفت : همکاریهای ما با آژانس موضوع پنهانی نیست همه محورهای توافق روی سایت ( پایگاه اینترنتی ) آژانس موجود است .آمریکا می تواند توضیح دهد کدام قسمت آن فریبکاری است .

وی همچنین موضوع مطرح شده از سوی آمریکا مبنی بر اتلاف وقت ایران به بهانه همکاریهای جدید را رد کرد و با طرح این سئوال که این اتلاف وقت چه نفعی به حال ایران دارد ، گفت : اگر ما چیزی را قبول نداشته باشیم به صراحت می گوییم .همان گونه که گفته ایم تعلیق امکان پذیر نیست ، بر این اساس اتلاف وقت برای ما هیچ معنی ندارد چون غنی سازی در جریان است .

لاریجانی گفت : ممکن است آمریکایی ها به دنبال اتلاف وقت باشند ، آنها از ادبیاتی استفاده می کنند که در خور خودشان است .

*طبق توافق ایران و آژانس با پایان یافتن ابهامات پرونده ایران روتین می شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی همکاریهای جدید ایران و آژانس را یک گام اساسی برای حل مسائل خواند و یاد آور شد که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1+5 در مذاکره با ایران نیز این توافقات را یک تفاهم بزرگ خوانده است .

وی توضیح داد : در توافق جدید ایران و آژانس مشخص شده است هر موضوع باقیمانده در چه زمانی و با چه مکانیزمی حل شود تا هیچ موضوع مبهمی باقی نماند .

لاریجانی افزود : ایران حتی مسائلی را که می شد قبل از زمانبندی حل کند ، حل کرد . مثلا موضوع پلوتونیم و بازدید از آب سنگین اراک که هر دو موضوع در گزارش البرادعی نیز آمده است .

وی گفت : نکته مهمی که غرب نسبت به آن حساسیت نشان می داد غنی سازی بود و اتفاقا در مدالیته بخش نخست را برای حل این موضوع و نظارت هایی بر این بخش گذاشتیم .

دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد : در توافقنامه اخیر ایران و آژانس آمده است : اگر همه مسائل باقیمانده از موضوع هسته ای ایران در زمانبندی تعیین شده حل شود پرونده ایران روتین خواهد شد .

وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که پرسید آیا مسئله P2 و نیمکره فلزی طبق گفته البرادعی تا ماه نوامبر حل خواهد شد گفت : بله . من امیدوارم که در زمانبندی بتوانیم این کار را انجام دهیم .

* طرح تایم اوت البرادعی مسیری معقول و قابل مذاکره دارد

علی لاریجانی در ادامه برنامه تلویزیونی در خصوص طرح دوباره موضوع تایم اوت از سوی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح داد : طرح تایم اوت البرادعی با تعریفی که غربیها از تایم اوت دارند متفاوت است . در طرح البرادعی تعلیق ( در برابر خروج موضوع از شورای امنیت ) مطرح نیست بلکه البرادعی می گوید ایران برای تعلیق موضوع در شورای امنیت و پیگیری حل مسائل ، غنی سازی را در همین حدی که به آن دست یافته است ادامه دهد و برای مدت مشخص از آن جلوتر نرود .

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : این طرح مسیر معقول تری دارد و با البرادعی هم در این زمینه صحبت کرده ایم .

وی افزود : مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای آنکه بتواند جلوی فشارهای تندروانه را بگیرد این موضوع را مطرح کرده است .

لاریجانی اظهارات البرادعی را " حرف هایی سنجیده " خواند و با اشاره به رفتار ناشیانه آمریکا در برخورد با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سایر نهادهای بین المللی گفت : نهادهای بین المللی در سالهای اخیر به ویژه پس از فروپاشی شوروی تحت فشار آمریکا حالتی تصنعی و یکجانبه به خود گرفته است و این موضوع در کشورها واکنش ایجاد می کند و موجب بی اعتمادی آنان نسبت به نهادهای بین المللی می شود .

* " بازی به هم زنی " برای پرستیژ آمریکایی ها بد است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به مواضع آمریکاییها در مخالفت با توافق اخیر ایران و آژانس و بی اثر خواندن آن گفت : برای پرستیژ آمریکاییها بد شده است که "بازی به هم زن" شده اند ، این برای خودشان هم مشکل انزوا ایجاد می کند .

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه گاهی نیاز به سنگ صبور پیدا می کند و سرش را روی شانه خدا می گذارد و گریه می کند ، گفت : اگر آمریکاییها بخواهند با موضوع ایران ماجراجویانه برخورد کنند ، ایران کاری می کند که حالت نیاز به سنگ صبور بیش از این به آقای بوش دست دهد .

لاریجانی افزود : آمریکاییها دچارسرگشتگی استراتژیک شده اند ، علی رغم اینکه با توافق ایران و آژانس بهانه ای برای دستاویز قرار دادن ندارند نمی خواهند مسئله به سادگی حل شود .

دبیر شورای امنیت ملی تاکید کرد : ایران باید با استقامت مسیر معقول را طی کند ، ما به آنچه تعهد می کنیم وفاداریم اما جلوی زیاده خواهی هم خواهیم ایستاد .

وی با تاکید بر اینکه هیچ دولتی نمی تواند از حقوق ملتش صرف نظر کند گفت : ما در عین حال نمی خواهیم دیگران از شرایطمان نگران باشند و آماده برطرف ساختن نگرانی ها هستیم .

لاریجانی آمریکا را در موضوع هسته ای ایران گرفتار "تابوی تعلیق " خواند و گفت : آنها فکر می کنند چون خانم رایس گفته است ایران باید غنی سازی را تعلیق کند ، نباید از حرف خود عدول کنند ، در حالی که فصل این گونه کارها گذشته و اکنون باید از ابتکارات نوین استفاده کرد .

وی تصریح کرد : کار البرادعی در حقیقت پاسخ دادن به شرایط زمانه است .

* اتحادیه اروپا با جامعه جهانی با آمریکا همراه نیست

علی لاریجانی با تاکید بر اینکه گروه 1+5 پی برده است که قطعنامه های شورای امنیت از پیشرفت برنامه هسته ای ایران جلوگیری نخواهد کرد گفت : چندی پیش وزیری از یک کشور اروپایی در گفتگو با من تصریح کرد که بهتر است در بحث هسته ای به توافقات برلین ( شهریور 85 میان لاریجانی و سولانا ) باز گردیم ، توافقاتی که با قطعنامه شورای امنیت ناتمام ماند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود : وزیر اروپایی به من گفت حقیقت ماجرا در پی توافقات برلین این بود که برخی کشورها فکر کردند اگر علیه ایران قطعنامه صادر شود تهران عقب نشینی می کند .

وی گفت : به وزیر اروپایی گفتم ایران کشوری بی ریشه نیست که با تهدید از مواضع خود عقب نشینی کند . قطعنامه ها تاکنون از پیشرفت هسته ای ایران جلوگیری نکرده اند و قطعنامه های بعدی هم نمی تواند این کار را بکند .

لاریجانی تصریح کرد : کشورهای مهم عضو 1+5 دریافته اند که باید از تاکتیک ها و ابتکارات جدید استفاده کرد و امیدواریم شرایط منطقی تر پیش رود .

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با بیان اینکه در نظر سنجی از مردم خاورمیانه 80 درصد آنان حق برخورداری از انرژی هسته ای را از حقوق مسلم ایران می دانند گفت این برای آمریکاییها خیلی بد است که کشورهای منطقه آنان را لجباز و برهم زننده آرامش بدانند گفت : یکی از مسئولان کشورهای منطقه که با ما رفیق و با آمریکاییها دوست است در گفتگو با من گفت : فکر می کند که آمریکا مانند آدمی است که سری کوچک و تنی بزرگ دارد یا مانند بچه ای پانزده ساله است که فکر می کند بزرگ شده است .

وی افزود : در منطقه هیچ مسئول دولتی وجود ندارد که طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را مسخره نکند .

لاریجانی افزود : اروپاییها هم از لجاجت آمریکا در مسائل منطقه ای خسته شده اند و بیانیه های اتحادیه اروپا در رابطه با موضوعات منطقه ای بیانگر این موضوع است .

وی موضع اروپا را در مورد توافقات اخیر ایران و آژانس معقول خواند و گفت : هر چند ممکن است میان ما و اروپا در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما آنها مسیر جدید را می پسندند و ما را به آن تشویق می کنند .

*مذاکرات دیپلماتیک ایران با روسیه ، چین و اروپا ادامه دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال مجری برنامه که روسیه و چین در حال حاضر چه نقشی در حل موضوع هسته ای ایران ایفا می کنند گفت : مذاکرات و رایزنی های ما با روسیه و چین در این خصوص ادامه دارد و گفتگوهایمان با کشورهای اروپایی در جریان است .

وی افزود به تازگی هیئتی از ایران برای گفتگو در این خصوص به اروپا رفت ، من هم تماس هایی با اروپایی ها دارم که گاهی غیر علنی است و گاهی تلفنی انجام می شود .

* مهلت شش ماهه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر زمانی معقول است

لاریجانی در خصوص اظهارات اخیر مقامات روسی مبنی بر تاخیر دوباره در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و تعویق آن تا پاییز 2008 علی رغم تاکید ایران بر راه اندازی این نیروگاه در موعد مقرر ( در یکی دو ماه آینده ) توضیح داد : به تازگی گفتگوهایی در سطح کارشناسی میان دو کشور صورت گرفته است که باید در نشست مسئولان عالیرتبه قطعی شود .

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود : من فکر می کنم ظرف شش ماه آینده بسیاری از کارها انجام شود .

وی تصریح کرد : ما معتقدیم اگر در فاصله معقول شش ماهه کار تمام شود خوب است و از این مرحله عبور خواهیم کرد .

* تروریسم و اشغالگری دو مشکل اساسی صحنه عراق است

لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری سیما به موضوع عراق پرداخت و در پاسخ به این سئوال که گره کار آمریکاییها در عراق چیست ، گفت : مشکل آمریکاییها این است که نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند و سعی می کنند با فرافکنی بر مشکلات سرپوش بگذارند .

وی افزود : آنها نمی خواهند بپذیرند که در عراق کارنامه ای سیاه دارند چرا که در مدت اشغال تنها به نا امنی ها دامن زده اند و هیچ اقدامی برای رفاه و آرامش ملت عراق انجام نداده اند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد : آمریکاییها هیچ راهی ندارند جز اینکه عراق را به عراقیها واگذار کنند .

* آمریکا و کشورهای منطقه اشتباه خود را نسبت به عراق بپذیرند

علی لاریجانی تاثیر نشست اخیرهمسایگان عراق و اعضای دائم شورای امنیت و گروه 8 درعراق را " اندک " خواند و گفت : این نشست به شرطی مفید است که عقبه عملیاتی داشته باشد اما در حال حاضر دیده می شود که برخی کشورهای منطقه در همسایگی عراق تروریست ها را از کشور خود روانه این کشور می کنند یا کشورهایی بسیار کوچک که حتما باید در آینده نامشان اعلام شود برای جنگ شیعه و سنی در عراق پول خرج می کنند .

وی تصریح کرد : وضعیت کنونی عراق دو پیام دارد : اول اینکه آمریکا اشتباه خود را بپذیرد و دیگر اینکه کشورهای منطقه که در حمایت از صدام و محکوم ساختن انتفاضه مردم عراق اشتباه کرده اند ، اشتباه خود را تکرار نکنند .

* توجه واشنگتن به طرح ایران در مذاکرات ایران و آمریکا به نفع منطقه و آمریکاست

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره سه دور مذاکره ایران و آمریکا و طرح ارائه شده از سوی ایران برای ایجاد امنیت و کمک به عراق در این مذاکرات گفت : اگر آمریکاییها به این طرح توجه کنند برای خود آنها خوب است .

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا ادامه مذاکرات ایران و آمریکا را به نفع منطقه می داند یا خیر ، گفت :قطعا یک دولت دموکراتیک در عراق به نفع منطقه است . امنیت عراق امنیت ما است و ما از این کمک ضرر نخواهیم کرد .

وی همچنین با اشاره به تلاش های آمریکا برای تحریک گروهک هایی چون منافقین و پژاک علیه ایران از خاک عراق ، گفت : ایران کشور مهمی است و این " شب پره ها " نمی توانند علیه ایران کاری کنند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به آمریکاییها گفت : همه چیز آشکار می شود و آبروی خودتان می رود.