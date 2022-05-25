تشابه کار قضات و خبرنگاران/رسانه های زرد به دامن نظام بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه و عدلیه استان یزد با بیان اینکه رسانه با پیشرفت فضای مجازی، ابعاد و گستردگیهایی پیدا کرده است، اظهار داشت: قضات در ماهیت و شکل، اشتراکاتی با خبرنگاران دارند زیرا برخی مشاغل و مناصب هستند که برای تصدی آن منصب وجود چند عامل ضروری است که یکی از آنها شجاعت است.
وی عنوان کرد: کار قضات و کار خبرنگاران یک شغل نیست بلکه یک مسئولیت است و برای انجام این مسئولیت، عدالت و تحلیلگری نیاز است.
عمرانی تاکید کرد: کار روشنگرانه خبرنگاران نیز از ویژگیهای بارز و مهم است که البته این کار روشنگرانه باید با ملاحظاتی همراه باشد و باید مراقب بود که برخی خبررسانیها منجر به ایجاد فتنه نشود.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: خبرنگاران و قضات هر دو امانتدار مردم هستند و اطلاع رسانی با این ویژگی کار بسیار دشواری است.
عمرانی اظهار داشت: گاهی اوقات ممکن است در دام افرادی بیفتیم که این اتفاق به دلیل برد رسانهها و اهمیت کار قضات رخ میدهد بنابراین باید مراقب باشیم با جوسازی عدهای، اقدام به نشر هر مطلبی نکنیم.
وی تاکید کرد: عمق رسانه به حدی است که تمام دنیا مسائل خود را به از طریق هنر و رسانه مطرح میکنند بنابراین رسانه در تمام دنیا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
عمرانی با اشاره به اینکه در هر سه قوه در البته در رسانهها، هرکس مردم را نا امید میکند باید از کار کناره گیری کند.
وی تصریح کرد: برخی روزنامهها و روزنامه نگاران انگ رسانه زرد خورده اند اما معتقدم باید اینها را از دامن رسانههای معاند به دامن رسانههای داخلی باز گرانیم.
معاون دادستان کل کشور با ابراز خرسندی از اینکه قوه قضائیه، طی سالهای اخیر از کار قضائی صرف کناره گرفته و برگزاری جشنوارههای رسانهای توانسته باب نقد را در این دستگاه باز کند، عنوان کرد: استان یزد در این زمینه پیشرو بوده و جشنواره رسانه و عدلیه به الگویی در این زمینه تبدیل شده است.
وی بیان کرد: نقد دستگاه قضائی در بین مردم شور و امید ایجاد میکند زیرا میبینند که حتی در قوه قضائیه، امور زیر ذره بین رسانه هاست.
عمرانی با اشاره به اینکه امروز ما در حوزه اقتصاد، رسانه، عمران و … نیاز به افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی داریم و اگر همه ما پنج درصد از خودمان را به حاج قاسم نزدیک کنیم، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت رسانههای استان یزد در دومین جشنواره رسانه و عدلیه بیان کرد: این اتفاق سرفصل خوبی است و امیدواریم در دومین سال این جشنواره در یزد، ارتباط با همه رسانهها برقرار شود و اجازه دهیم کسی که عناد ندارد راحت حرف بزند و به راحتی انتقادات خود را مطرح کند تا این موضوع سبب رفع مشکلات و نقایص باشد.
در این مراسم نیره شفیعی پور از خبرگزاری مهر، ابوالفضل انتشاری از آفتاب یزد، حسین جلالی از یزدفردا و صالح مستوفیان از بشارت یزد به عنوان برگزیدگان جشنواره اول رسانه و عدلیه، به بیان دیدگاههای خود در مورد این جشنواره پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، رئیس سازمان بازرسی استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور داشتند.
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