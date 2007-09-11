مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :

البرادعی : عدم انحراف هسته ای ایران قابل تایید است

زمان و جزئیات ثبت نام قبول شدگان کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس قوه قضائیه : فشار تورم کمتر از فشار زلزله نیست

حذف سه صفر ؛ سقوط پول ملی

آرمان:

در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود : لایحه دولت برای حمایت از خبرنگاران

650 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته پیش از موعد می شوند

صادرات غیر نفتی ایران امسال از 21 میلیارد دلار می گذرد



اعتماد :

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت شیخ هادی مروی

انتقاد شدید کروبی از حمله احمدی نژاد به احزاب : ملت ایران در انتخابات پاسخ خواهد داد

با هدف از سرگیری مذاکرات مطرح شد : تاکید مجدد البرادعی بر پیشنهاد تایم اوت

اعتماد ملی :

درهمایش سراسری حزب اعتماد ملی و در واکنش به حمله علیه احزاب مطرح شد : پاسخ کروبی به احمدی نژاد

کامبیز نوروزی : هیچ نهادی حق ندارد حقوق ملت را محدود کند

البرادعی : عدم انحراف هسته ای ایران را اعلام می کنم

ایران :

جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

واکنش تهران به گزارش البرادعی در تایید انحراف نداشتن مواد هسته ای ایران ؛ پایان 5 سال اتهام های واهی

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک در گفت و گو با " ایران " : اراضی کشاورزی سراسر کشور سنددار می شود

ابرار:

هاشمی رفسنجانی : خبرگان یک لحظه نگذاشت کشور بی صاحب بماند

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد : رفع مشکل ثبت نام مشمولان در مقاطع تحصیلی بالاتر دانشگاه ها

زیباری : پرونده هسته ای تهران بر نتایج مذاکرات ایران و آمریکا تاثیرگذار است

ابتکار:

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارتش آمریکا خبر داد: احداث پایگاه نظامی پنتاگون در مرز ایران

احمدی نژاد : طالقانی ایثارگر بزرگ انقلاب است

نیروهای پرویز مشرف نواز شریف را به عربستان تبعید کردند ؛ نواز دیپورت شد !

پول :

محرابیان : به دستور رئیس جمهور ایجاد می شود ؛ معاونت خودرو در وزارت صنایع

رئیس هیئت نظار بانک مرکزی : حذف صفر از واحد پولی یک پیشنهاد سیاسی است

بودجه 87 آذرماه به مجلس می رود

تفاهم :

پول بازنشستگان به خرید کارخانه اختصاص یافت ! سازمان بازنشستگی برخلاف سیاست های اصل 44 یک شرکت ورشکسته خودروسازی را خرید

ایران بزرگترین تولید کننده خودرو در خاورمیانه

نظر صریح مشایی درباره حراج آثار باستانی ایران : بگذارید بفروشند ما نمی خریم

تهران امروز :

6 ماه از سال گذشت ؛ سهم تهران از تبصره 13 پرداخت نشده است

حذف صفرهای پول ملی ؛ بی نتیجه یا اثربخش ؟

کروبی : اعتماد ملی در ائتلاف اصلاح طلبان شرکت نمی کند

جام جم :

تلاش برای رصد هلال ماه رمضان

گزارش " جام جم " از گسترش مراکز آموزش عالی بدون کیفیت : دانشگاه هایی که چون قارچ می رویند

تبعید مجدد نواز شریف به عربستان

جوان :

جوان بررسی می کند ؛ نبرد دولت و تورم در نقطه های روی پول !

کاهش 5/2 ساعت کار در ماه رمضان

البرادعی باز هم از توافق آژانس با ایران دفاع کرد ؛ خشم پنهان آمریکا در شورای حکام

جمهوری اسلامی :

واشنگتن پست : فرماندهان آمریکایی بر سر استراتژی نظامی در عراق اختلاف نظر دارند

معاون صندوق مهر امام رضا (ع ) خبر داد : ایجاد اشتغال 100 هزار روستایی تا پایان امسال

در سخنرانی افتتاحیه شورای حکام : البرادعی خواستار توقف تحریم ها علیه ایران شد

خراسان :

متن کامل طرح مظاهری برای تحول در سیستم بانکی

رئیس پلیس آگاهی کشور فاش کرد : سودهای میلیاردی یقه سفیدها از قاچاق تجهیزات پزشکی

هجوم نامزدها به سوی کرسی ریاست فدراسیون فوتبال

خبر:

حداد عادل : تلاش می کنیم دولت در مجلس تضعیف نشود

لایحه دولت برای گسترش حمایت از خبرنگاران در مجلس

مظاهری رئیس بانک مرکزی ارائه کرد : راهکارهای 15 گانه برای تحول در سیستم بانکی



حمایت:

رئیس جمهوری در دیدار مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران : ایثارگری رمز ماندگاری است

آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار شد : ورود سپاه در مسیر اجرای اصل 44

لاریجانی : آمریکا مسیر معقولی انتخاب کند

حیات نو:

البرادعی به شورای حکام گزارش داد : تایید فعالیت های هسته ای ایران

نخست وزیر سابق نیامده بازگردانده شد ؛ اقامت 3 ساعته شریف در پاکستان

با انتشار گزارش پترائوس و کروکر درباره عراق : جدال میان کنگره و کاخ سفید بالا گرفت

دنیای اقتصاد:

رئیس کل جدید بانک مرکزی ارائه کرد : طرح متفاوت برای تحول بانکی

واکنش صاحبنظران به بررسی حذف سه صفر از پول ملی

اعضای شورای حکام آژانس گرد هم آمدند : واکنش دوگانه آمریکایی ها به توافقات هسته ای

سیاست روز:

گزارش مثبت البرادعی به شورای حکام درباره ایران در پی داشت : خشم آمریکا ، حمایت اروپا

ارزیابی مثبت کارشناسان از کاهش صفرهای پول ملی

در واکنش صاحب نظران به انگشت نگاری از حجاج ایرانی : سازمان حج اعزام زائران را متوقف کند



سرمایه:

ایران در کانون توجه نشست دیروز شورای حکام ؛ البرادعی : امیدواریم در آینده نزدیک مسائل هسته ای حل و فصل شود

جذب 120 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در امارات

استراتژی جدید ایران در تجارت خارجی : عراق جایگزین امارات به عنوان اولین شریک تجاری ایران می شود

صدای عدالت:

خاتمی : نباید نسبت به حذف و تخریب بی رحمانه نیروها بی تفاوت بود

مهدی کروبی : نه باج می دهیم نه می گیریم

نواز شریف نرسیده به پاکستان اخراج شد

عصر اقتصاد:

15 راهکار مظاهری برای تحول در سیستم بانکی

با قید دو فوریت : لایحه دولت برای گسترش حمایت از خبرنگاران تقدیم مجلس شد

با کاهش سرمایه گذاری : اقتصاد اروپا سقوط کرد

قیام:

لایحه دولت برای گسترش حمایت از خبرنگاران

محدودیت 6 ماهه معافیت تحصیلی مشمولان حذف شد

زیباری با اظهارات اخیر به دنبال چیست ؟ سیاستمداری که دجله را گل آلود می خواهد

قدس:

قدس از تحولات بازار انرژی گزارش می دهد ؛ اوپک : نبرد تولید کنندگان و مصرف کنندگان

البرادعی در نشست دیروز شورای حکام : همکاری ایران با آژانس " گام مهم در مسیر صحیح " است

زمان نام نویسی پذیرفته شدگان کنکور اعلام شد

کاروکارگر:

حداد عادل در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه : پیروزی و شکست جناح ها در انتخابات ارتباطی به سپاه و ارتش ندارد

انزوای واشنگتن در نشست فصلی شورای حکام ؛ سلطانیه : آمریکا ناچار به همراهی با جامعه بین الملل است

معاون وزیر خارجه : تروریست های متجاوز به خاک ایران را تنبیه می کنیم

نشریات الکتریکی و خبرگزاری ها مشمول قانون مطبوعات می شوند

کارگزاران:

احمدی نژاد با اشاره به دستاوردهای هسته ای کشور : جمهوری اسلامی باید جوابگوی نیاز ملت های مستقل باشد

رئیس دفتر مقام معظم رهبری : نظام جمهوری اسلامی ایران در بهترین شرایط قرار دارد

هشدار تهران به بغداد : عراق شبه نظامیان را از تجاوز به مرزهای ایران باز دارد

با تصمیم هیئت دولت در ماه مبارک رمضان : ادارات 5 ساعت کار می کنند



کیهان:

در جلسه کمیته وینوگراد ؛ نتانیاهو: از اول می دانستم مقابله با موشک های حزب الله غیر ممکن است

معاون وزیر خارجه در کنفرانس همسایگان عراق : فعالیت تروریست ها علیه ایران را در عراق تحمل نمی کنیم

فعالیت دوباره شبه گلدکوئیست ها ؛ گزارش کیهان از دام تازه شرکت های هرمی

همشهری:

خشم واشنگتن از موضع البرادعی ؛ سلطانیه : دیدگاه آمریکا در انزوا قرار گرفته است

رئیس مجلس : نیروهای مسلح وارد جناح بندی های سیاسی نشوند

نواز شریف پس از ورود به خاک پاکستان به عربستان بازگردانده شد : مشرف ، نواز شریف را راه نداد

همبستگی:

مهدی کروبی در مراسم پنجمین گردهمایی استانی حزب اعتماد ملی : نه باج می دهیم ، نه باج می گیریم

محمد رضا محدث خراسانی : جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

مظاهری با 15 راه کار مطرح کرد : تحول در سیستم بانکداری با نرخ تورم صفر !

هدف و اقتصاد:

معاون وزیر اقتصاد : خرید و فروش تسهیلات مسکن در بورس

همزمان با سالگرد حادثه 11 سپتامبر صورت می گیرد : پرده برداری از ماکت برج های جدید تجارت جهانی