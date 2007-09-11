به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌های "اگه بابام زنده بود"، "کمکم کن"، "خانه به دوش" و "رسم عاشقی" در ماه رمضان سال 83 به ترتیب از شبکه‌های یک، دو، سه و تهران روی آنتن رفت. در این میان مجموعه "خانه به دوش" و بعد از آن "کمکم کن" بسیار مورد استقبال بینندگان قرار گرفت.

شبکه یک مجموعه تلویزیونی "اگه بابام زنده بود" را به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه‌کنندگی محمد رضایی برای ماه رمضان سال 83 روی آنتن فرستاد. در این مجموعه پرویز فلاحی‌پور، مهرانه مهین ترابی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، نادر سلیمانی، محسن قاضی‌مرادی و زهرا اویسی به ایفای نقش پرداختند.

* خلاصه داستان:

این مجموعه درباره چند جوان است که از بیکاری و بی‌پولی رنج می‌برند، به همین دلیل تصمیم می‌گیرند از مکانی سرقت کنند. آنها در قالب دستفروش رو به روی مکان مورد نظر سکنی می‌گزینند و سعی می‌کنند آنها را زیر نظر بگیرند تا نقشه خود را در فرصت مناسب عملی کنند، اما ...

* حاشیه‌ها:

- نام این مجموعه ابتدا "دزدان باشخصت" بود، اما مدیران شبکه یک تصمیم گرفتند نام این مجموعه را تغییر دهند.

- فیلمنامه این مجموعه را حمیدرضا باباگلی و جابر قاسمعلی نوشته بودند، اما بعد از پخش چند قسمت از این مجموعه قاسمعلی به دلیل تغییرات زیاد فیلمنامه و ضعیف بودن ساختار از تهیه‌کننده خواست نام او را از تیتراژ مجموعه حذف کنند.

- علاوه بر مجموعه "اگه بابام زنده بود"، مجموعه تلویزیونی "روح مهربان" از تولیدات گروه خانواده هم به کارگردانی امیر قویدل برای پخش در ماه رمضان نظر گرفته شد و قرار بود در برنامه سیمای خانواده روی آنتن برود، اما شبکه یک اعلام کرد به دلیل کیفیت بالا، این مجموعه بعدها از این شبکه پخش خواهد شد. البته پخش آن با تاخیر چند ساله همراه شد و در نهایت به صورت هفتگی از شبکه یک روی آنتن رفت.

شبکه دوم سیما مجموعه تلویزیونی "کمکم کن" را به کارگردانی قاسم جعفری، نویسندگی صادق کرمیار، علیرضا کاظمی‌پور و سیدجلال الدین دری، تهیه‌کنندگی صدیقه صحت و با حضور بازیگرانی چون حمید گودرزی، پویا امینی، مجید مشیری، زهرا امیرابراهیمی، فرزاد حسنی، ثریا حکمت، بهمن دان و الیزابت امینی پخش کرد. علیرضا برازش هم مشاور مذهبی "کمکم کن" بود.

* خلاصه داستان:

"کمکم کن" قصه سرگشتگی انسان امروز است. قصه چند نفر که در اثر حوادثی به کما می‌روند، اما دو نفر از آنها به هوش می‌آیند تا کارهای اشتباه بقیه را جبران کنند.

* حاشیه‌ها:

- ابتدا اکبر منصورفلاح کارگردان و قاسم جعفری تهیه‌کننده پروژه بود و جعفری قصد داشت این مجموعه را در سکوت خبری بسازد، اما منصورفلاح طی مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر ساخت این مجموعه را داد. همین مسئله منجر به این شد که جعفری، منصور فلاح را از پروژه کنار بگذارد و خودش کارگردانی را به عهده بگیرد.

- در آخرین لحظات حمید گودرزی برای ایفای نقش سروش انتخاب شد. همچنین نقش زهرا امیرابراهیمی را قرار بود زهرا جواهری بازی کند، اما بعد از یک هفته که به گروه ملحق شده بود، از بازی در این پروژه انصراف داد، اما جعفری با این شرط که او فرد دیگری را به جای خود معرفی کند، راضی شد. در نهایت او زهرا امیرابراهیمی را به این پروژه معرفی کرد.

- جعفری یک سال بعد از تولید مجموعه "کمکم کن" در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح اعلام کرد طرح این مجموعه بر مبنای یک اتفاق واقعی که برای خودش افتاده ارائه شد: "پسرم در اثر تصادفی به کما رفت. در آن لحظه فکر کردم اگر او از کما بیرون بیاید چه اتفاقی ممکن است در زندگی‌اش پیش بیاید یا در عالم برزخ چه کار می‌کند. بنابراین این طرح را برای نگارش به علیرضا کاظمی پور سپردم."

- مجموعه "کمکم کن" پس از مجموعه‌های "گل من گلی"، "خندان"، "کاشانه"، "همسفر"، "خط قرمز"، "مسافری از هند" و "شب آفتابی" نهمین مجموعه قاسم جعفری در مقام کارگردان است.

- این مجموعه به زبان عربی از تلویزیون النخیل بصره عراق با نام "ساعدونی" روی آنتن رفت و با استقبال عمومی رو به رو شد، حتی محمد الفیلی، هنرمند تئاتر بصره بعد از دیدن این مجموعه گفته بود سریال‌های ایرانی به دلیل دارا بودن مضامین دینی بسیار تاثیرگذار و برای خانواده‌های عراق بسیار مناسب است.

- در این مجموعه قاسم جعفری از کلوزآپ‌های زیادی استفاده کرده بود.

- علیرضا برازش، مدیر فعلی شبکه یک سیما در سال 83 مشاور مذهبی این مجموعه بود.

- فرزاد حسنی بعد از بازی در مجموعه‌های قاسم جعفری از جمله "کمکم کن" گل کرد و پیشنهاد اجرا به او داده شد.

* نقل قول‌ها:

علیرضا برازش: واجب نیست که ما همیشه در سریال‌ها راست بگوییم، ولی لازم است خلاف آن ثابت نشود.

قاسم جعفری: تمام کلوزآپ کار خودم است، چرا که با دقت کادرها را می‌بینم و نقاط مثبت و ضعف را مشخص می‌کنم.

پویا امینی: برای نقشی که بازی کردم خیلی با آقای جعفری جنگیدم که طوری بازی کنم که بتوانم از نقش‌ام دفاع کنم.

کاظمی پور: به نظرم کارهایی که با این مضامین ساخته می‌شود باید این توان را داشته باشد تا در بینندگان تکانی ایجاد کند.

شبکه سه هم مجموعه "خانه به دوش" را به نویسندگی و کارگردانی رضا عطاران برای ماه رمضان سال 84 تولید کرد. در این مجموعه حمید لولایی، مریم امیرجلالی، علی صادقی، آناهیتا همتی، غلامحسین لطفی‌، بهنوش بختیاری، فلور نظری و ... به ایفای نقش پرداختند.

* خلاصه داستان:

آقا ماشاءالله دستفروشی ساده دل است که سعی دارد از راه حلال روزی اش را به دست آورد، اما در امرار معاش خود و خانواده‌اش دچار مشکل است. آقا اصلان، باجناق تازه به دوران رسیده او درصدد است تا با ایجاد دردسری جدید برای آقا ماشاءالله دق دلی چندسال‌اش را خالی کند. به همین دلیل مهمانی مفصلی برای او ترتیب می‌دهد.

* حاشیه‌ها:

-با توجه به اینکه اسپانسر این مجموعه یک شرکت تولید لوازم خانگی و الکترونیکی بود، ولی برخلاف مجموعه‌های دیگر به صورت مستقیم شاهد تبلیغات محصولات این شرکت نبودیم.

- برای نقد مجموعه "خانه به دوش" از مرضیه برومند به عنوان منتقد دعوت شده بود.

- بعد از پخش این مجموعه، اکثر منتقدان نظر مثبتی درباره این مجموعه داشتند.

- اولین مجموعه مناسبتی رضا عطاران و تجربه همکاری‌اش با ایرج محمدی و مهران مهام بود که موفقیت این مجموعه، منجر به همکاری آنها با هم برای مجموعه‌های "متهم گریخت" و "ترش و شیرین" شد.

شبکه تهران هم مجموعه "رسم عاشقی" را به کارگردانی سعید سلطانی، تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه و نویسندگی سعید رحمانی برای ماه رمضان سال 83 تهیه کرد. در این مجموعه سروش صحت، لاله اسکندری، محمود عزیزی، مینا جعفرزاده، افسانه پاکرو و فرهاد بشارتی به ایفای نقش پرداختند.

* خلاصه داستان:

این مجموعه روایتگر یک قصه عشق سیاسی است که در آن پیرمردی، دختری به نام طوبی را برای وصلت با ابراهیم خان به تهران می‌برد. در بدو ورود اراذل واوباش قصد جان آنها را می‌کنند، اما جوانی به نام یوسف با اوباش درگیر می‌شود و آنها را فراری می‌دهد. پیرمرد که در آستانه مرگ است، طوبی را به یوسف می‌سپارد تا از او مواظبت کند. پیرمرد می‌میرد و برای یوسف ماجرایی آغاز می‌شود.

* حاشیه‌ها:

- این اولین بار بود که در ماه رمضان مجموعه‌ای تاریخی که مضمونی هم با ماه رمضان داشته باشد، ساخته شد، اما دکورهای این مجموعه خیلی سطحی ساخته شده بود و خودرویی که برای این مجموعه استفاده شده بود، سنخیتی با سال 1320 نداشت. علاوه بر آن مجموعه به اتفاقات گندم پرداخته بود، اما جنس گونی‌ها امروزی بود!

- این اولین مجموعه مناسبتی سعید سلطانی بود و عزت الله ضرغامی به عنوان اولین مجموعه مناسبتی از این پروژه بازدید کرد.

- پیشنهاد بازی به سروش صحت بعد از موفقیت او در فیلم "نان و عشق و موتور 1000" که نقش یک لمپن را به خوبی بازی کرده بود داده شد تا در این مجموعه هم نقش یک جاهل دهه 20 را بازی کند، اما ساختار ضعیف و شخصیت‌پردازی نامناسب مانع از موفقیت او در این مجموعه شد.

* نقل‌ قول‌ها:

اسماعیل عفیفه: هر کاری مشکلات خاص خودش را دارد و این سریال هم از این قضیه مستثنی نبود، چرا که فیلمنامه به طور کامل نگارش نشده بود و در هنگام تولید فیلمنامه نگارش می‌شد.

سعید سلطانی: وقتی خلاصه قصه را خواندم، برایم تازگی داشت و احساس کردم که پرداختن به اتفاقات گندم و ... در سال 1320 می‌تواند جذاب باشد.

سعید رحمانی: ایده اولیه در شبکه سه مطرح شد، اما بعد از مدتی جواب مناسبی دریافت نکردیم. برای اینکه طرح این مجموعه بیات نشود آن را در شبکه تهران مطرح کردم.