کیفرخواست تبر به دستان ِ قرن آباد صادر شد/ تقاضای اشد مجازات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان محمد اسپانلو اظهار کرد: پس از طی طولِ درمان یک ساله مصدوم ِ درگیری حمله با تبر اراذل و اوباش در یکی از روستاهای گرگان، امروز کیفرخواست صادر شد.

دادستان گرگان گفت: متهمان این پرونده چهار نفر هستند که برای متهم ردیف اول به اتهام شروع به قتل عمدی از طریق جرح عمدی با ضربه تبر به سر، اخلال در نظم، قدرنمایی با تبر و مزاحمت برای بانوان تقاضای اشد مجازات قانونی شده است.

وی افزود: برای سه متهم دیگر این پرونده هم به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی، مزاحمت برای بانوان و مشارکت در ضرب و جرح عمدی کیفرخواست صادر شده است.

دادستان مرکز استان گلستان درباره علت طولانی شدن زمان صدور کیفرخواست متهمان این پرونده هم گفت: یکی از مصدومان این حادثه‌ دلخراش به علت شدت جراحات وارده با نظر پزشکی قانونی یک سال طول درمان داشت و تا زمانی که این دوره درمان طی نمی‌شد، امکان صدور کیفرخواست نبود.

اسپانلو ادامه داد: با پایان طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی درباره میزان جراحت، بلافاصله کیفرخواست در دادسرای گرگان صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه کیفری دو ارسال شد.

گفتنی است اواخر اردیبهشت پارسال انتشار فراگیر ویدیو دل‌خراشی از حمله شماری از اراذل و اوباش به اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای گرگان، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. متهمان این حادثه همان زمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند.